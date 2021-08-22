https://tr.sputniknews.com/20210822/mustafa-denizliden-super-ligdeki-200-galibiyet-1048223974.html

Mustafa Denizli'den Süper Lig'deki 200. galibiyet

Mustafa Denizli'den Süper Lig'deki 200. galibiyet

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde 200... 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T09:57+0300

2021-08-22T09:57+0300

2021-08-22T09:57+0300

yaşam

spor

süper lig

mustafa denizli

altay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048223882_0:96:1200:771_1920x0_80_0_0_7597e8ea27f42365b30f619e635b7a3a.jpg

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, birçok başarıya imza attığı kariyerinde Süper Lig'deki 361. karşılaşmasında 200. galibiyetine ulaştı.79 beraberlik, 82 yenilgiDiğer karşılaşmalarda 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşayan Denizli'nin çalıştırdığı takımlar 683 gol atarken, kalelerinde 412 gol gördü.Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'tan TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 7. karşılaşmasını da kazandı.

altay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, süper lig, mustafa denizli, altay