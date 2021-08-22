Mustafa Denizli'den Süper Lig'deki 200. galibiyet

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, birçok başarıya imza attığı kariyerinde Süper Lig'deki 361. karşılaşmasında 200. galibiyetine ulaştı.79 beraberlik, 82 yenilgiDiğer karşılaşmalarda 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşayan Denizli'nin çalıştırdığı takımlar 683 gol atarken, kalelerinde 412 gol gördü.Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'tan TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 7. karşılaşmasını da kazandı.
Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde 200. galibiyetini aldı.
Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, birçok başarıya imza attığı kariyerinde Süper Lig'deki 361. karşılaşmasında 200. galibiyetine ulaştı.
79 beraberlik, 82 yenilgi
Diğer karşılaşmalarda 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşayan Denizli'nin çalıştırdığı takımlar 683 gol atarken, kalelerinde 412 gol gördü.
Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'tan TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 7. karşılaşmasını da kazandı.