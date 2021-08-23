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Çanakkle Tavaklı'da bir ayda 9. kez orman yangını çıktı
Çanakkle Tavaklı'da bir ayda 9. kez orman yangını çıktı
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede 1 ay içerisinde 9. kez orman yangını çıktı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:40+0300
2021-08-23T17:40+0300
türkiye
çanakkale
orman yangını
ezine
orman
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9. kez orman yangını meydana geldi.Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yolun sağ ve sol tarafındaki ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak zarar gördü. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210815/canakkalede-ayni-bolgede-6nci-orman-yangini-1048046939.html
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çanakkale, orman yangını, ezine, orman

Çanakkle Tavaklı'da bir ayda 9. kez orman yangını çıktı

17:40 23.08.2021
© İHA / Utku Yaşar CüceÇanakkale - orman yangını
Çanakkale - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA / Utku Yaşar Cüce
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede 1 ay içerisinde 9. kez orman yangını çıktı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9. kez orman yangını meydana geldi.
Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yolun sağ ve sol tarafındaki ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak zarar gördü. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
TÜRKİYE
Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını
15 Ağustos, 16:39
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