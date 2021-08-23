https://tr.sputniknews.com/20210823/canakkle-tavaklida-bir-ayda-9-kez-orman-yangini-cikti-1048260258.html

Çanakkle Tavaklı'da bir ayda 9. kez orman yangını çıktı

Çanakkle Tavaklı'da bir ayda 9. kez orman yangını çıktı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede 1 ay içerisinde 9. kez orman yangını çıktı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:40+0300

2021-08-23T17:40+0300

2021-08-23T17:40+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

ezine

orman

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Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9. kez orman yangını meydana geldi.Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yolun sağ ve sol tarafındaki ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak zarar gördü. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210815/canakkalede-ayni-bolgede-6nci-orman-yangini-1048046939.html

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