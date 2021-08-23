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Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz
Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz
Oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T08:24+0300
2021-08-23T08:23+0300
türkiye
cüneyt arkın
tarih
açıklama
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Oyuncu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden Arkın, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullandı.
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cüneyt arkın, tarih, açıklama

Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz

08:24 23.08.2021
© TwitterCüneyt Arkın
Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Twitter
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Oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.
Oyuncu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.
Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden Arkın, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullandı.
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