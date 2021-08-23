https://tr.sputniknews.com/20210823/cuneyt-arkin-tarih-bilinci-olan-amerikan-tirasi-yaptirmaz-1048242355.html

Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz

Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz

Oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

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2021-08-23T08:24+0300

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türkiye

cüneyt arkın

tarih

açıklama

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Oyuncu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden Arkın, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullandı.

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cüneyt arkın, tarih, açıklama