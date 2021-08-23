https://tr.sputniknews.com/20210823/deniz-akkaya-cezaevine-girdi-1048253081.html

Deniz Akkaya cezaevine girdi

Deniz Akkaya cezaevine girdi

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın cezaevine girdiği ve Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucunda çıkarılan tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:38+0300

2021-08-23T14:38+0300

2021-08-23T14:38+0300

türkiye

türkiye

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deniz akkaya

selin ciğerci

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Ünlü manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak. Odatv'nin aktardığı habere göre; bugün Beyaz TV'de bir programda canlı yayına katılan Deniz akkaya, tedbir kararı sürecinde konuşmama kararına uymadığını belirtti. Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını söyledi.Akkaya emniyete teslim olduAkkaya'nın avukatı Muhammed Fatih Taşcı konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, manken, magazin, deniz akkaya, selin ciğerci