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https://tr.sputniknews.com/20210823/erdogan-madalya-alan-sporcularla-bulustu-attigimiz-adimlarla-spora-bakis-acisini-degistirdik-1048263591.html
Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik
Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuları tebrik ederek, "Bu sene olimpiyatlarda sporcularımız sadece... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T19:55+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
2020 tokyo olimpiyatları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi.Erdoğan, 2023'e giden süreçte spor alanında daha iyi konuma gelinmesi gerektiğini belirterek, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, 2020 tokyo olimpiyatları

Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik

19:55 23.08.2021 (güncellendi: 20:02 23.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuları tebrik ederek, "Bu sene olimpiyatlarda sporcularımız sadece başarılarıyla değil centilmen davranışlarıyla da kendilerinden söz ettirdi. Attığımız adımlarla spora ve sporcuya bakış açısını değiştirdik" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Erdoğan, 2023'e giden süreçte spor alanında daha iyi konuma gelinmesi gerektiğini belirterek, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz" dedi.
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