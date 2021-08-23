https://tr.sputniknews.com/20210823/erdogan-madalya-alan-sporcularla-bulustu-attigimiz-adimlarla-spora-bakis-acisini-degistirdik-1048263591.html

Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik

Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuları tebrik ederek, "Bu sene olimpiyatlarda sporcularımız sadece... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T19:55+0300

2021-08-23T19:55+0300

2021-08-23T20:02+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

2020 tokyo olimpiyatları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi.Erdoğan, 2023'e giden süreçte spor alanında daha iyi konuma gelinmesi gerektiğini belirterek, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz" dedi.

türkiye

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2021

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recep tayyip erdoğan, 2020 tokyo olimpiyatları