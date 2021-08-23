Erdoğan, madalya alan sporcularla buluştu: Attığımız adımlarla spora bakış açısını değiştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi.Erdoğan, 2023'e giden süreçte spor alanında daha iyi konuma gelinmesi gerektiğini belirterek, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuları tebrik ederek, "Bu sene olimpiyatlarda sporcularımız sadece başarılarıyla değil centilmen davranışlarıyla da kendilerinden söz ettirdi. Attığımız adımlarla spora ve sporcuya bakış açısını değiştirdik" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Erdoğan, 2023'e giden süreçte spor alanında daha iyi konuma gelinmesi gerektiğini belirterek, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz" dedi.