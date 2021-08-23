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Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a çağrı: 80 yaşını geçmiş tüm mahkumların cezasını ev hapsine çevirin
Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a çağrı: 80 yaşını geçmiş tüm mahkumların cezasını ev hapsine çevirin
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat davasında yargılanan 14 general ile ilgili yaptığı çağrının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı daha yaptı... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T12:25+0300
2021-08-23T12:25+0300
recep tayyip erdoğan
pkk
fetö
general
nagehan alçı
çağrı
habertürk gazetesi
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "Gelin bu merhamet devrimini yapalım…" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 yaşını geçmiş tüm mahkumlar için bir çağrı yaptı. Bir önceki yazısında, 28 Şubat davasında yargılanan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmadığını söyleyerek, Erdoğan'a "80 yaşını geçmiş ve hepsi de büyük sağlık problemleriyle uğraşan 14 ismi yetkinizi kullanarak affediniz" çağrısında bulunan Alçı, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:Alçı, yazısında devamında şu ifadeleri kullandı:Bu uzlaşma neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da anayasanın 104. maddesine dayanan yetkisiyle 80 yaşını geçmiş, hastalıklarla boğuşan tüm tutukluların geri kalan cezalarını ev hapsinde geçirmelerini temin etsin. Tayyip Bey toplumdan bu ışığı alırsa hemen adım atacak bir insandır.Ayrıca ev hapsi de hapistir… Özgürlüğünden mahkûm bırakmak cezasıysa ev hapsi de o şahsı özgürlüğünden mahkûm bırakmaktır. Bizim ülkemizde hapis deyince 80 yaşını geçmiş de olsa rutubetli hücrelere girsin, sürünsün, ölsün anlayışı hakim. Bu gerçekten büyük bir merhametsizlik.Fakat bu bağlamda şundan da kaygılıyım… Ben 80 yaşını geçmiş 28 Şubatçılar affedilsin dediğimde alkışlayan çevreler acaba bu öneriye ne der? “80 yaşını geçmiş ve hastalıklarla boğuşan FETÖ ve PKK mahkûmları çıkmasın ama bizim generaller çıksın” derler mi? Bizim ülkemizde bir tutarlılık ve standart olmadığı için öyle demeleri muhtemel… Bu arada yurtdışındaki Fetullahçıların birkaç yayınını izledim. Onlar da 28 Şubatçılara karşı aşırı acımasız bir dille konuşuyorlar. “Biz hapishanelerde şöyle zulüm görüyoruz, böyle işkence görüyoruz” diyen bir kesimin konu başkaları olunca böylesine gaddar kesilmeleri maalesef Türkiye’nin bir trajedisi. Zaten o yüzden söylediklerine de kimse inanmıyor. Herkes nereye kulak kesilmişse ötekine sağır Türkiye’de. Zaten benim bu ülkenin özgürlükçü-demokratik bir hukuk devleti olacağı noktasında umudum yok. Kimse prensipler üzerinden düşünmüyor, herkes için temel insan hakları için mücadele etmiyor. Ben görüşümde ısrar ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum."
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recep tayyip erdoğan, pkk, fetö, general, nagehan alçı, çağrı, habertürk gazetesi

Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a çağrı: 80 yaşını geçmiş tüm mahkumların cezasını ev hapsine çevirin

12:25 23.08.2021
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat davasında yargılanan 14 general ile ilgili yaptığı çağrının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı daha yaptı. Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "Gelin bu merhamet devrimini yapalım…" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 yaşını geçmiş tüm mahkumlar için bir çağrı yaptı.
Bir önceki yazısında, 28 Şubat davasında yargılanan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmadığını söyleyerek, Erdoğan'a "80 yaşını geçmiş ve hepsi de büyük sağlık problemleriyle uğraşan 14 ismi yetkinizi kullanarak affediniz" çağrısında bulunan Alçı, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:
Aslında ben bu önerimi şu şekilde revize etmeyi daha doğru buluyorum bugün. Gelin Türkiye toplumu olarak bu merhamet devrimini yapalım… 80 yaşını geçmiş tüm mahkûm ve tutukluların cezalarını ev hapsi şeklinde geçirmelerine olanak tanımak konusunda uzlaşalım. Merhametli olmak da adaletin bir parçasıdır
Alçı, yazısında devamında şu ifadeleri kullandı:
Bu uzlaşma neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da anayasanın 104. maddesine dayanan yetkisiyle 80 yaşını geçmiş, hastalıklarla boğuşan tüm tutukluların geri kalan cezalarını ev hapsinde geçirmelerini temin etsin. Tayyip Bey toplumdan bu ışığı alırsa hemen adım atacak bir insandır.
Ayrıca ev hapsi de hapistir… Özgürlüğünden mahkûm bırakmak cezasıysa ev hapsi de o şahsı özgürlüğünden mahkûm bırakmaktır. Bizim ülkemizde hapis deyince 80 yaşını geçmiş de olsa rutubetli hücrelere girsin, sürünsün, ölsün anlayışı hakim. Bu gerçekten büyük bir merhametsizlik.
Fakat bu bağlamda şundan da kaygılıyım… Ben 80 yaşını geçmiş 28 Şubatçılar affedilsin dediğimde alkışlayan çevreler acaba bu öneriye ne der? “80 yaşını geçmiş ve hastalıklarla boğuşan FETÖ ve PKK mahkûmları çıkmasın ama bizim generaller çıksın” derler mi? Bizim ülkemizde bir tutarlılık ve standart olmadığı için öyle demeleri muhtemel… Bu arada yurtdışındaki Fetullahçıların birkaç yayınını izledim. Onlar da 28 Şubatçılara karşı aşırı acımasız bir dille konuşuyorlar.
“Biz hapishanelerde şöyle zulüm görüyoruz, böyle işkence görüyoruz” diyen bir kesimin konu başkaları olunca böylesine gaddar kesilmeleri maalesef Türkiye’nin bir trajedisi. Zaten o yüzden söylediklerine de kimse inanmıyor. Herkes nereye kulak kesilmişse ötekine sağır Türkiye’de. Zaten benim bu ülkenin özgürlükçü-demokratik bir hukuk devleti olacağı noktasında umudum yok. Kimse prensipler üzerinden düşünmüyor, herkes için temel insan hakları için mücadele etmiyor. Ben görüşümde ısrar ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum."
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