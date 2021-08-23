Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-merkez-bankasi-baskani-atadi-1048258778.html
Taliban, merkez bankası başkanı atadı
Taliban, merkez bankası başkanı atadı
Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atama kararı alındığını duyurdu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:01+0300
2021-08-23T17:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
eşref gani
merkez bankası
savaş
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044128036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ced23e09d7fbc204aee47bc2253942f6.jpg
Bir haftayı aşkın bir süredir bankaların kapalı olduğu ve birçok hükümet binasında işlemlerin devam etmediği Afganistan'da Taliban, 'ekonomik atılım gerçekleştirmek'amacıyla Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna atama gerçekleştirdi.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın 'bankacılık prosedürlerini uyumlaştırma, düzenleme ve insanların ticaret zorluklarına bir çözüm bulma çabalarına' ilişkin olarak Hacı Muhammed İdris'in Merkez Bankası'nın genel müdür vekili olarak atadığını söyledi. Mücahid, “Hacı Muhammed İdris, kurumları organize etmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için bu pozisyona getirildi” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044128036_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90a0a0a789ba7d0eb3a5e6f9a9e31d10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taliban, eşref gani, merkez bankası, savaş, atama

Taliban, merkez bankası başkanı atadı

17:01 23.08.2021
© REUTERS / POOLTaliban müzakere heyeti üyeleri Hayrullah Hayırhua (sol), Süheyl Şahin (orta) ve Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Siyasi Ofisi'nin Sözcüsü Muhammed Naim (sağ)
Taliban müzakere heyeti üyeleri Hayrullah Hayırhua (sol), Süheyl Şahin (orta) ve Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Siyasi Ofisi'nin Sözcüsü Muhammed Naim (sağ) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / POOL
Abone ol
Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atama kararı alındığını duyurdu.
Bir haftayı aşkın bir süredir bankaların kapalı olduğu ve birçok hükümet binasında işlemlerin devam etmediği Afganistan'da Taliban, 'ekonomik atılım gerçekleştirmek'amacıyla Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna atama gerçekleştirdi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın 'bankacılık prosedürlerini uyumlaştırma, düzenleme ve insanların ticaret zorluklarına bir çözüm bulma çabalarına' ilişkin olarak Hacı Muhammed İdris'in Merkez Bankası'nın genel müdür vekili olarak atadığını söyledi.
Mücahid, “Hacı Muhammed İdris, kurumları organize etmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için bu pozisyona getirildi” ifadelerini kullandı.
400000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:16Taliban: Pençşir Vadisi’ni üç taraftan kuşattık
17:08Yalova’daki Kafkas Dans ve Müzik Festivali başarıyla gerçekleştirildi
17:08Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı Haziran'dan beri ilk kez 20 binin altında
17:06Taliban uzatmayı reddetmişti: Almanya, '31 Ağustos mühletinin ötesinde tahliye çabasındayız' dedi
17:01Taliban, merkez bankası başkanı atadı
16:58İl Sağlık Müdürü Kalkan: Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar
16:55Fitch: Orman yangınları belediye harcamalarını 35-100 milyon TL artırabilir
16:47FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
16:372015 MotoGP dünya şampiyonu, üvey kız kardeşiyle evlendi
16:35YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusu
16:35Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede öldü
16:34Bahçeli'den Sakarya Meydan Zaferi mesajı: Türk milleti bağımsızlığının bedelini ağır şekilde ödedi
16:19İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz
16:11Angelina Jolie’den ‘Afganistan’ yorumu: Bir Amerikalı olarak utanıyorum
16:10Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae: 'Canavar' denmesini seviyorum, lakabımı sürdüreceğim
16:08İsveç'in antrenörü, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımından övgüyle bahsetti
16:04Sağlık personeli arızalanan cihazı 2 saat boyunca elle çalıştırdı
15:59İsrail'de üzerine palmiye ağacı düşen kadın feci şekilde hayatını kaybetti
15:53Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
15:51Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı