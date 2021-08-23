https://tr.sputniknews.com/20210823/taliban-merkez-bankasi-baskani-atadi-1048258778.html

Taliban, merkez bankası başkanı atadı

Taliban, merkez bankası başkanı atadı

Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atama kararı alındığını duyurdu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:01+0300

2021-08-23T17:01+0300

2021-08-23T17:01+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

eşref gani

merkez bankası

savaş

atama

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Bir haftayı aşkın bir süredir bankaların kapalı olduğu ve birçok hükümet binasında işlemlerin devam etmediği Afganistan'da Taliban, 'ekonomik atılım gerçekleştirmek'amacıyla Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna atama gerçekleştirdi.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın 'bankacılık prosedürlerini uyumlaştırma, düzenleme ve insanların ticaret zorluklarına bir çözüm bulma çabalarına' ilişkin olarak Hacı Muhammed İdris'in Merkez Bankası'nın genel müdür vekili olarak atadığını söyledi. Mücahid, “Hacı Muhammed İdris, kurumları organize etmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için bu pozisyona getirildi” ifadelerini kullandı.

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taliban, eşref gani, merkez bankası, savaş, atama