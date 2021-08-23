https://tr.sputniknews.com/20210823/yeni-zelandada-son-24-saatte-35-yeni-vaka-kovid-19-kisitlamalari-uzatildi-1048244249.html

Yeni Zelanda'da son 24 saatte 35 yeni vaka: Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

Yeni Zelanda'da son 24 saatte 35 yeni vaka: Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüse karşı uygulanan 4. seviyedeki tam kapanmanın ülke genelinde 27 Ağustos, ülkenin en büyük kenti... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T10:06+0300

2021-08-23T10:06+0300

2021-08-23T10:06+0300

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Başbakan Ardern, başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı verilen mücadele ve salgına karşı hükümetinin aldığı tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.Ülkede son 24 saatte 108 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve 35 yeni vakanın kaydedildiğini belirten Ardern, halihazırda uygulanan 4'üncü seviye tam kapanmanın ülke genelinde 4 gün, Auckland'a ise bir hafta daha uzatıldığını söyledi.Ardern, "Delta varyantı oyunun kurallarını değiştirdi ama biz de yaklaşımımızı değiştirdik, alarm seviyemizi sertleştirdik, temas takibimizi genişlettik, daha fazla maske takmamız gerekti ve daha fazla insanı test ediyoruz. Bununla başa çıkmak kesinlikle mümkün" ifadesini kullandı.Ayrıca Ardern, Sağlık Müsteşarı'nın tavsiyesi üzerine parlamento oturumlarına da bir hafta ara verildiğini aktardı.Son 24 saatte 35 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiSağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda'da son 24 saatte 35 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.Aktif vaka sayısının 154'e yükseldiği ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 54 kişiden 26'sı hayatını kaybetti.Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da 17 Ağustos'ta 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konulması üzerine 7 gün, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün tam kapanmaya gidilmişti.Delta varyantının yayılmasının önüne geçilememesi üzerine, Auckland'a uygulanan 4'üncü seviyedeki yasaklar, 20 Ağustos'ta alınan kararla ülke genelini kapsayacak şekilde 23 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. ​​​​​​​

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yeni zelanda, kısıtlama, yeni zelanda başbakanı ardern, pandemi, koronavirüs, koronavirüs aşısı