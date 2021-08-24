https://tr.sputniknews.com/20210824/70-yasindaki-zekiye-artut-kaplumbagalara-yuvasini-acti-onlara-olene-kadar-bakacagim-1048279841.html

70 yaşındaki Zekiye teyze, kaplumbağalara yuvasını açtı: 'Onlara ölene kadar bakacağım'

70 yaşındaki Zekiye teyze, kaplumbağalara yuvasını açtı: 'Onlara ölene kadar bakacağım'

Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, 15 yıldır beslediği kaplumbağayı yanından ayırmıyor. "Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuşan... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T11:52+0300

2021-08-24T11:52+0300

2021-08-24T11:53+0300

yaşam

amasya

hayvan hakları

hayvan

kaplumbağa

sevgi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048278421_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b2829d4e1fef4a623c234287bf12a6a.jpg

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan Artut, "15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım" dedi.Bahçesini kaplumbağalara tahsis eden Artut, "Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım" diye konuştu.Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, "Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın" şeklinde konuştu.

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amasya, hayvan hakları, hayvan, kaplumbağa, sevgi