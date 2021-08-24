https://tr.sputniknews.com/20210824/konyadaki-5-bin-yillik-stratejik-kalenin-kapisi-bulundu-1048281976.html

Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu

Konya'daki 5 bin yıllık stratejik kalenin kapısı bulundu

Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete beşiklik eden ve efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile burçların yer aldığı Takkeli Dağ'daki Selçuklu... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T12:51+0300

2021-08-24T12:51+0300

2021-08-24T12:51+0300

yaşam

restorasyon

kale

kapı

sur

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Konya Müze Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesince Takkeli Dağ'da bulunan Gevale Kalesi'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan dağdaki Gevale Kalesi'nde yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 1720 metre yüksekliğindeki dağda kazı çalışmalarının 9. yılında da hız kesmeden sürdüğünü söyledi.‘Selçuklu dönemi, 800 yıllık bir kapı’Çaycı, Konya Valiliğinin desteği ve Selçuklu Belediyesinin sponsorluğunda restorasyon çalışmalarının da yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:Kapı, servis mekanlarına açılıyorKalenin doğuya bakan yamacında iki burç arasında keşfedilen kapının ana giriş olduğuna işaret eden Çaycı, "Dolayısıyla esas giriş diyebiliriz. İkinci kapıyı da bulmak için uğraşacağız. Burada daha çok servis mekanlarına rastladık. Mutfak, kiler ve depo yapıları etrafta sıralanıyor. Kademe kademe yukarıya doğru gidiyor. Beklentilerin üzerinde buluntular elde edildi" diye konuştu.Kalenin burçları şehir merkezinden görülecekOrtaya çıkarılan mimari yapılarda restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Çaycı, "Burçların restorasyonu aslına uygun projelendirildi. İlgili birimlerden de onaylar alındı ve şu anda uygulama aşamasındayız. Uygulamaları yerinde takip ediyoruz, hem de kazıya devam ediyoruz. Yakın tarihte bu burçlar Konya'dan da görülebilir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

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restorasyon, kale, kapı, sur