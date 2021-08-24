https://tr.sputniknews.com/20210824/lubnandan-beyrutu-mahveden-patlamayla-ilgili-ingiliz-kimyasal-sirketine-dava-1048303115.html

Lübnan'dan Beyrut'u mahveden patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketine dava

Lübnan'dan Beyrut'u mahveden patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketine dava

Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı'nı 2020'de yerle yeksan eden ve başkente devasa hasar veren patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketi Savaro'ya Londra... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T21:28+0300

2021-08-24T21:28+0300

2021-08-24T21:41+0300

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Financial Times gazetesine göre Londra Yüksek Mahkemesi'nde Savaro'ya açılan tazminat davasında, İngiliz kimyasal şirketi patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratı doğru düzgün depolamamakla suçlandı. Haberde Lübnanlı avukatların dava başvurusuna göre, Savaro'nun malı olan patlayıcı maddelerin 2013'te Mozambik'e nakledilmesi sırasında kargo gemisinin batması sonucu amonyum nitratın Beyrut Limanı'na çıkarıldığı belirtildi. İngiliz kimyasal şirketinden talep edilen tazminat miktarı aktarılmadı. Ancak patlama, zaten ekonomik krizdeki Lübnan'a 4 milyar dolarlık hasara mal olurken, 280 can almış ve 6 binden fazla kişiyi yaralamıştı. İhmalden kaynaklanan patlama, siyasi tartışmaları daha da körüklerken hükümeti de götürmüştü.Asıl nedeni bugüne dek soru işareti olarak kalan patlamanın müsebbibi olarak işaret edilen İngiliz kimyasal şirketinin avukatı Richard Slade, Savaro'nun dava dosyasında belirtilen anlaşmalara hiçbir zaman dahil olmadığını savundu. Lübnan'daki resmi soruşturma, trajediye neden olan koşulları ve sorumluları belirlemede başarısız olmuştu.

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