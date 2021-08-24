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Lübnan'dan Beyrut'u mahveden patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketine dava
Lübnan'dan Beyrut'u mahveden patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketine dava
Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı'nı 2020'de yerle yeksan eden ve başkente devasa hasar veren patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketi Savaro'ya Londra... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T21:28+0300
2021-08-24T21:41+0300
dünya
ingiltere
lübnan
londra
beyrut
patlayıcı
ingiliz
britanya
yüksek mahkeme
dava
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Financial Times gazetesine göre Londra Yüksek Mahkemesi'nde Savaro'ya açılan tazminat davasında, İngiliz kimyasal şirketi patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratı doğru düzgün depolamamakla suçlandı. Haberde Lübnanlı avukatların dava başvurusuna göre, Savaro'nun malı olan patlayıcı maddelerin 2013'te Mozambik'e nakledilmesi sırasında kargo gemisinin batması sonucu amonyum nitratın Beyrut Limanı'na çıkarıldığı belirtildi. İngiliz kimyasal şirketinden talep edilen tazminat miktarı aktarılmadı. Ancak patlama, zaten ekonomik krizdeki Lübnan'a 4 milyar dolarlık hasara mal olurken, 280 can almış ve 6 binden fazla kişiyi yaralamıştı. İhmalden kaynaklanan patlama, siyasi tartışmaları daha da körüklerken hükümeti de götürmüştü.Asıl nedeni bugüne dek soru işareti olarak kalan patlamanın müsebbibi olarak işaret edilen İngiliz kimyasal şirketinin avukatı Richard Slade, Savaro'nun dava dosyasında belirtilen anlaşmalara hiçbir zaman dahil olmadığını savundu. Lübnan'daki resmi soruşturma, trajediye neden olan koşulları ve sorumluları belirlemede başarısız olmuştu.
ingiltere
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ingiltere, lübnan, londra, beyrut, patlayıcı, ingiliz, britanya, yüksek mahkeme, dava, patlama, şirket, kimyasal, beyrut limanı

Lübnan'dan Beyrut'u mahveden patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketine dava

21:28 24.08.2021 (güncellendi: 21:41 24.08.2021)
© AFP 2021 / StringerBeyrut'ta şiddetli patlama
Beyrut'ta şiddetli patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AFP 2021 / Stringer
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Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı'nı 2020'de yerle yeksan eden ve başkente devasa hasar veren patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketi Savaro'ya Londra Yüksek Mahkemesi'nde tazminat davası açıldığı öğrenildi.
Financial Times gazetesine göre Londra Yüksek Mahkemesi'nde Savaro'ya açılan tazminat davasında, İngiliz kimyasal şirketi patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratı doğru düzgün depolamamakla suçlandı.
Haberde Lübnanlı avukatların dava başvurusuna göre, Savaro'nun malı olan patlayıcı maddelerin 2013'te Mozambik'e nakledilmesi sırasında kargo gemisinin batması sonucu amonyum nitratın Beyrut Limanı'na çıkarıldığı belirtildi.
İngiliz kimyasal şirketinden talep edilen tazminat miktarı aktarılmadı. Ancak patlama, zaten ekonomik krizdeki Lübnan'a 4 milyar dolarlık hasara mal olurken, 280 can almış ve 6 binden fazla kişiyi yaralamıştı. İhmalden kaynaklanan patlama, siyasi tartışmaları daha da körüklerken hükümeti de götürmüştü.
Asıl nedeni bugüne dek soru işareti olarak kalan patlamanın müsebbibi olarak işaret edilen İngiliz kimyasal şirketinin avukatı Richard Slade, Savaro'nun dava dosyasında belirtilen anlaşmalara hiçbir zaman dahil olmadığını savundu.
Lübnan'daki resmi soruşturma, trajediye neden olan koşulları ve sorumluları belirlemede başarısız olmuştu.
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