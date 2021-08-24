https://tr.sputniknews.com/20210824/meksikada-petrol-platformunda-meydana-gelen-yanginda-5-kisi-hayatini-kaybetti-1048269385.html

Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasındaki... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T00:36+0300

2021-08-24T00:36+0300

2021-08-24T00:36+0300

dünya

meksika

yangın

petróleos mexicanos (pemex)

petrol sahası

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Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri'ne (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Pemex CEO’su Octavio Romero Oropeza, yaptığı açıklamada, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.Oropeza, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.Söz konusu platformda günde yaklaşık 640 bin varil petrol üretilirken, sahanın rezerv büyüklüğünün ise 4.9 milyar varil olduğu tahmin ediliyor.

meksika

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meksika, yangın, petróleos mexicanos (pemex), petrol sahası