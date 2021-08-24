Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri'ne (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Pemex CEO’su Octavio Romero Oropeza, yaptığı açıklamada, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.Oropeza, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.Söz konusu platformda günde yaklaşık 640 bin varil petrol üretilirken, sahanın rezerv büyüklüğünün ise 4.9 milyar varil olduğu tahmin ediliyor.
Meksika'da devlete ait petrol şirketi Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasındaki E-Ku-A2 platformunda çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri'ne (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Pemex CEO’su Octavio Romero Oropeza, yaptığı açıklamada, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.
Oropeza, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Söz konusu platformda günde yaklaşık 640 bin varil petrol üretilirken, sahanın rezerv büyüklüğünün ise 4.9 milyar varil olduğu tahmin ediliyor.