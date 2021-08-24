Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/meksikada-petrol-platformunda-meydana-gelen-yanginda-5-kisi-hayatini-kaybetti-1048269385.html
Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da devlete ait petrol şirketi Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasındaki... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T00:36+0300
2021-08-24T00:36+0300
dünya
meksika
yangın
petróleos mexicanos (pemex)
petrol sahası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048269250_0:94:1801:1107_1920x0_80_0_0_22c8da8e411eab0a31e81d7a8c0f10ad.jpg
Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri'ne (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Pemex CEO’su Octavio Romero Oropeza, yaptığı açıklamada, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.Oropeza, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.Söz konusu platformda günde yaklaşık 640 bin varil petrol üretilirken, sahanın rezerv büyüklüğünün ise 4.9 milyar varil olduğu tahmin ediliyor.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048269250_100:0:1699:1199_1920x0_80_0_0_0ce00e1211318d32a0018ca835063b6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, yangın, petróleos mexicanos (pemex), petrol sahası

Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti

00:36 24.08.2021
© REUTERS / Victor Ruiz GarciaMeksika - Ku-Maloob-Zaap petrol sahası
Meksika - Ku-Maloob-Zaap petrol sahası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Victor Ruiz Garcia
Abone ol
Meksika'da devlete ait petrol şirketi Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasındaki E-Ku-A2 platformunda çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri'ne (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Pemex CEO’su Octavio Romero Oropeza, yaptığı açıklamada, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.
Oropeza, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Söz konusu platformda günde yaklaşık 640 bin varil petrol üretilirken, sahanın rezerv büyüklüğünün ise 4.9 milyar varil olduğu tahmin ediliyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:00Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 8. gününde hala söndürülemedi
00:57Adıyaman’da intihar girişimi: Polis arkadan sessizce gelip yukarı çekti
00:56Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göç akınlarının kısıtlanması Türkiye ve Yunanistan'ın yararına
00:46New York Times, Afganistan Savaşı ile ilgili eski ABD'li diplomatların görüşlerine yer verdi
00:36Meksika'da petrol platformunda meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti
00:36Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, halefi Macron'un kendisine ihanet ettiğini düşünüyor
00:27Rusya: Afganistan’a komşu müttefiklerimize indirimli fiyatlarla silah tedarik etmeye hazırız
00:19Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı
00:03Putin ve Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliği bağlamında Afganistan'ı konuştu
DünLübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu
DünSamsun'da 46 bin 600 dal kaçak makaron ele geçirildi: 4 kişi gözaltına alındı
DünGalatasaray, evinde galip
DünABD'nin Tennessee eyaletindeki selde kayıp sayısı 50'ye yükseldi, arama çalışmaları sürüyor
DünJake Sullivan: Vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar yeterli vakit var
Dünİran, Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
DünVali açıkladı: Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 88’i aşısız
DünKuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
DünABD'den Eritre Genelkurmayına 'insan hakları' yaptırımı
DünYunanistan'da 77 yaşında bir kişi, iki doz Kovid-19 aşısına rağmen hayatını kaybetti
DünKazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı