https://tr.sputniknews.com/20210824/putin-ve-modi-afganistani-ele-aldi-koordineli-calismalar-yapilmasi-onemli-1048285478.html

Putin ve Modi, Afganistan'ı ele aldı: Koordineli çalışmalar yapılması önemli

Putin ve Modi, Afganistan'ı ele aldı: Koordineli çalışmalar yapılması önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin telefon görüşmesi yaparak Afganistan'daki durumu ele aldığı açıklandı. 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T14:18+0300

2021-08-24T14:18+0300

2021-08-24T14:18+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hindistan

afganistan

narendra modi

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Modi, Afganistan'daki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptıkları sırada bu ülkede barış ve istikrarın sağlanmasına, bölge genelinde güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak koordineli çalışmalar yapılmasının önemine vurgu yaptı.Afganistan topraklarından yükselen terör ideolojisi ve uyuşturucu tehdidiyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesinden yana olduklarını belirten Putin ve Modi, bu sorunla ilgili sürekli istişarelerin yapılacak çift taraflı bir kanal oluşturulmasını kararlaştırdı.Taraflar, Rusya-Hindistan ilişkilerinin, imtiyazlı stratejik partnerliğin geliştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu da ele alırken Modi, koronavirüsle mücadeledeki katkıları nedeniyle Putin'e teşekkür etti. Modi, Rus aşılarının tedarikine ve Hindistan'da üretilmesine, gerekli ilaç ve tıbbi ekipmanın sağlanmasına özellikle dikkat çekti.

Sergen Salmanoğlu Rusya'nın Hindistan'ı CSTO üyesi olması için teşvik etmesi gerekir. 0

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hindistan

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rusya, vladimir putin, hindistan, afganistan, narendra modi