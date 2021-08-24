Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210824/selde-yasadiklarini-anlatan-oznur-hemsire-45-saat-agaca-tutundum-gencler-gelip-kurtardi-1048285956.html
Selde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı
Selde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı
Kastamonu’nda yaşanan selde yaşadıklarını anlatan hemşire Öznur Öz 4.5 saat ağaca tutunduğunu söyleyerek “En sağlam ağacı buldum ve tutuna tutuna ona... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T14:26+0300
2021-08-24T14:27+0300
türkiye
çevre
kastamonu
sel
doğal afet
öznur öz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048285746_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_650445c1574d850396859b6d0f140233.jpg
Kastamonu'da 11 Ağustos'taki sel felaketinde sel sularından tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan hemşire Öznur Öz, yaşadıklarını anlattı.‘Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu’Sudan zarar görmemesi için sağlık ocağının arka bahçesindeki jeneratörü kapatmak için dışarı çıktığını aktaran Öz, "Kapatacağım sırada elektrik çarptı. Elektrik çarpınca gücüm kesildiği için yere yığıldım. O sırada sel çok hızlı şekilde geldi ve beni aldı. Ondan sonra beni sürüklemeye başladı ama normal bir sürükleme şeklinde değil. Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu" dedi.Sel sularında sürüklenerek odasının camına kadar geldiğini ve oraya tutunduğunu belirten Öz, "Tutunduğum yerde bir şey çarptı elime. Kendimi tekrar suyun içinde buldum. Oradan bu tarafa doğru sürükledi. Burada tekrar battım suyun içine. Sonra bacağıma bir şey değdi. Onun acısıyla suyun altından yukarı çıktım. Çıktığım anda sağlık ocağının kapısının önüne doğru geldim" diye konuştu.‘Ağaç dallarına tutunduğum sırada zaten su boyumu aşmıştı’Sel sırasında sağlık ocağının üst katındaki lojmanda iki kızının bulunduğunu dile getiren Öznur hemşire, şöyle devam etti:‘Nefes alma çabasındasınız, canınızı kurtarmak istiyorsunuz’Ağaçta 4.5 saat kaldığına işaret eden Öz, "O korkuyla, telaşla sizin orada yapacağınız tek şey, oradan kurtulmak. Çocuklarınızın emniyette olup olmadığını düşünüyorsunuz. Bir taraftan da nefes alma çabasındasınız. Canınızı kurtarmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun bir yere tutunacaksınız, bir yerden çıkacaksınız. Bir şekilde canınızı kurtarmaya bakıyorsunuz. Benim de dirayetim ondan geldi herhalde. Canımı kurtarmaya ve çocuklarıma ulaşmaya çalıştım. Böyle güç kuvvet topladım" ifadelerini kullandı.
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048285746_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_27fccb97962b2ec977585b6c8d64229e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, kastamonu, sel, doğal afet, öznur öz

Selde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı

14:26 24.08.2021 (güncellendi: 14:27 24.08.2021)
© AASelde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı
Selde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
Abone ol
Kastamonu’nda yaşanan selde yaşadıklarını anlatan hemşire Öznur Öz 4.5 saat ağaca tutunduğunu söyleyerek “En sağlam ağacı buldum ve tutuna tutuna ona tırmandım. Ağaçta bayağı bir bekledim. Kendimi ısıtmaya çalıştım. Ondan sonra sular çekilince birkaç kişi geldi yukarıdan gençler. Onlar beni ağaçtan aşağı indirdiler” dedi.
Kastamonu'da 11 Ağustos'taki sel felaketinde sel sularından tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan hemşire Öznur Öz, yaşadıklarını anlattı.

‘Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu’

Sudan zarar görmemesi için sağlık ocağının arka bahçesindeki jeneratörü kapatmak için dışarı çıktığını aktaran Öz, "Kapatacağım sırada elektrik çarptı. Elektrik çarpınca gücüm kesildiği için yere yığıldım. O sırada sel çok hızlı şekilde geldi ve beni aldı. Ondan sonra beni sürüklemeye başladı ama normal bir sürükleme şeklinde değil. Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu" dedi.
Sel sularında sürüklenerek odasının camına kadar geldiğini ve oraya tutunduğunu belirten Öz, "Tutunduğum yerde bir şey çarptı elime. Kendimi tekrar suyun içinde buldum. Oradan bu tarafa doğru sürükledi. Burada tekrar battım suyun içine. Sonra bacağıma bir şey değdi. Onun acısıyla suyun altından yukarı çıktım. Çıktığım anda sağlık ocağının kapısının önüne doğru geldim" diye konuştu.

‘Ağaç dallarına tutunduğum sırada zaten su boyumu aşmıştı’

Sel sırasında sağlık ocağının üst katındaki lojmanda iki kızının bulunduğunu dile getiren Öznur hemşire, şöyle devam etti:
"Sağlık ocağının camlarına vurarak kırmaya çalıştım. Amacım içeri girmek, çocuklarımın yanına çıkmaktı. Sağlık ocağının ön kapısı patladı suyun kuvvetiyle. Oradan içeri girmeye çalıştım. Sağlık ocağı ile lojman arasında ara kapı vardır. Oraya kadar gitmeyi başardım ama oradan gerisine gidemedim. Çünkü su o kadar kuvvetli geliyor ki sizin o tarafa gitmenize engel oluyordu. Orada çocukların şişme havuzu vardı. Oraya ulaşamayacağımı anlayınca onu tuttum, ön tarafa geldim. Buradaki ağaç dallarına doğru geldim. Dalları tuttuğumu hatırlıyorum ama oraya nasıl geldiğimi hatırlayamıyorum. Sadece şişme havuzu tuttum ve ağaç dallarına tutundum. Ağaç dallarına tutunduğum sırada zaten su boyumu aşmıştı. Ayağımla duvarı kontrol ederek gittim. En sağlam ağacı buldum ve tutuna tutuna ona tırmandım. Ağaçta bayağı bir bekledim. Hareketler falan yapmaya başladım, kendimi ısıtmaya çalıştım. Ondan sonra sular çekilince birkaç kişi geldi yukarıdan gençler. Onlar beni ağaçtan aşağı indirdiler. Sonra çocukları kurtardılar."

‘Nefes alma çabasındasınız, canınızı kurtarmak istiyorsunuz’

Ağaçta 4.5 saat kaldığına işaret eden Öz, "O korkuyla, telaşla sizin orada yapacağınız tek şey, oradan kurtulmak. Çocuklarınızın emniyette olup olmadığını düşünüyorsunuz. Bir taraftan da nefes alma çabasındasınız. Canınızı kurtarmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun bir yere tutunacaksınız, bir yerden çıkacaksınız. Bir şekilde canınızı kurtarmaya bakıyorsunuz. Benim de dirayetim ondan geldi herhalde. Canımı kurtarmaya ve çocuklarıma ulaşmaya çalıştım. Böyle güç kuvvet topladım" ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:55'Chita'yla ilişkisi' olduğunu iddia kadının şempanzeleri ziyaret etmesi yasaklandı
14:55Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı
14:55Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroid keşfedildi
14:49Filipinler Devlet Başkanı Duterte 2022'deki seçimlerde devlet başkan yardımcılığına aday olacak
14:48Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti
14:46AB, Afganlara insani yardımın miktarını 200 milyon euro'ya çıkarıyor
14:39Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı
14:26Selde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı
14:23Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız
14:19Twitch ekranlarında bir ilk: Takipçilerine 'Sims' deneyimi yaşattı
14:18Putin ve Modi, Afganistan'ı ele aldı: Koordineli çalışmalar yapılması önemli
14:12Arabasının alarmı öttü diye 13 yaşındaki kızı önce kovaladı, sonra kemerle darbetti
13:58Deniz Akkaya: Gerekirse 6 ay yatarım, bu davadan dönmeyeceğim
13:57İngiltere Savunma Bakanı, 'Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' haberlerini yalanladı
13:55Doğum sancısı tutan köpek acile gitti
13:53Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
13:51Zaharova’dan Zelenskiy’e: Yabancı topraklar hakkında etkinlikler düzenleyip kendinizi rezil etmeyin
13:50Yapılandırmaya ilgi artıyor, son gün 31 Ağustos
13:41Washington Post: CIA Direktörü, Kabil'de Taliban'ın siyasi lideriyle gizlice görüştü
13:38OGM: 2021 yılı için 273 milyon fidan üretildi