https://tr.sputniknews.com/20210824/selde-yasadiklarini-anlatan-oznur-hemsire-45-saat-agaca-tutundum-gencler-gelip-kurtardi-1048285956.html

Selde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı

Selde yaşadıklarını anlatan Öznur hemşire: 4.5 saat ağaca tutundum, gençler gelip kurtardı

Kastamonu’nda yaşanan selde yaşadıklarını anlatan hemşire Öznur Öz 4.5 saat ağaca tutunduğunu söyleyerek “En sağlam ağacı buldum ve tutuna tutuna ona... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T14:26+0300

2021-08-24T14:26+0300

2021-08-24T14:27+0300

türkiye

çevre

kastamonu

sel

doğal afet

öznur öz

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Kastamonu'da 11 Ağustos'taki sel felaketinde sel sularından tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan hemşire Öznur Öz, yaşadıklarını anlattı.‘Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu’Sudan zarar görmemesi için sağlık ocağının arka bahçesindeki jeneratörü kapatmak için dışarı çıktığını aktaran Öz, "Kapatacağım sırada elektrik çarptı. Elektrik çarpınca gücüm kesildiği için yere yığıldım. O sırada sel çok hızlı şekilde geldi ve beni aldı. Ondan sonra beni sürüklemeye başladı ama normal bir sürükleme şeklinde değil. Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu" dedi.Sel sularında sürüklenerek odasının camına kadar geldiğini ve oraya tutunduğunu belirten Öz, "Tutunduğum yerde bir şey çarptı elime. Kendimi tekrar suyun içinde buldum. Oradan bu tarafa doğru sürükledi. Burada tekrar battım suyun içine. Sonra bacağıma bir şey değdi. Onun acısıyla suyun altından yukarı çıktım. Çıktığım anda sağlık ocağının kapısının önüne doğru geldim" diye konuştu.‘Ağaç dallarına tutunduğum sırada zaten su boyumu aşmıştı’Sel sırasında sağlık ocağının üst katındaki lojmanda iki kızının bulunduğunu dile getiren Öznur hemşire, şöyle devam etti:‘Nefes alma çabasındasınız, canınızı kurtarmak istiyorsunuz’Ağaçta 4.5 saat kaldığına işaret eden Öz, "O korkuyla, telaşla sizin orada yapacağınız tek şey, oradan kurtulmak. Çocuklarınızın emniyette olup olmadığını düşünüyorsunuz. Bir taraftan da nefes alma çabasındasınız. Canınızı kurtarmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun bir yere tutunacaksınız, bir yerden çıkacaksınız. Bir şekilde canınızı kurtarmaya bakıyorsunuz. Benim de dirayetim ondan geldi herhalde. Canımı kurtarmaya ve çocuklarıma ulaşmaya çalıştım. Böyle güç kuvvet topladım" ifadelerini kullandı.

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çevre, kastamonu, sel, doğal afet, öznur öz