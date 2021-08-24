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İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan PKK'lı İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan PKK'lı İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı PKK mensubu Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-24T10:02+0300
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pkk
kck
içişleri bakanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ataşehir
emniyet
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İçişleri Bakanlığı, "Turuncu Kategorideki PKK/KCK Terör Örgütü Mensubu Yakalandı" başlığıyla yayımladığı açıklamasında, Sonuç Gürdeğir'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 09.10.2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü’nün ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı,Ayrıca, 01.08.2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.Örgüt mensubu adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü."Soylu: Şimdi hesap zamanı…İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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istanbul, pkk, kck, içişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), ataşehir, emniyet

İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan PKK'lı İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı

09:38 24.08.2021 (güncellendi: 10:02 24.08.2021)
© AATEM - İstanbul
TEM - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı PKK mensubu Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, "Turuncu Kategorideki PKK/KCK Terör Örgütü Mensubu Yakalandı" başlığıyla yayımladığı açıklamasında, Sonuç Gürdeğir'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.
11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 09.10.2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü’nün ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı,
Ayrıca, 01.08.2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.
Örgüt mensubu adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü."

Soylu: Şimdi hesap zamanı…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Atalay Müdürüm; Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı… Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin, TURUNCU Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar. Şimdi hesap zamanı…
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