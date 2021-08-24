https://tr.sputniknews.com/20210824/turuncu-kategoride-aranan-pkkli-istanbulda-saklandigi-ikamette-yakalandi-1048275213.html

İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan PKK'lı İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan PKK'lı İstanbul'da saklandığı ikamette yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı PKK mensubu Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T09:38+0300

2021-08-24T09:38+0300

2021-08-24T10:02+0300

türkiye

istanbul

pkk

kck

içişleri bakanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

ataşehir

emniyet

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İçişleri Bakanlığı, "Turuncu Kategorideki PKK/KCK Terör Örgütü Mensubu Yakalandı" başlığıyla yayımladığı açıklamasında, Sonuç Gürdeğir'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 09.10.2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü’nün ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı,Ayrıca, 01.08.2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.Örgüt mensubu adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü."Soylu: Şimdi hesap zamanı…İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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istanbul, pkk, kck, içişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), ataşehir, emniyet