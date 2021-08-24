https://tr.sputniknews.com/20210824/yangina-mudahale-sirasinda-ayi-saldirisina-ugradi-yangin-dengesini-bozmus-olabilir-1048294327.html

Yangına müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı: 'Yangın dengesini bozmuş olabilir'

Yangına müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı: 'Yangın dengesini bozmuş olabilir'

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken ayı saldırısına uğrayan Özkan... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T16:37+0300

2021-08-24T16:37+0300

2021-08-24T16:37+0300

türkiye

saldırı

balıkesir

orman yangını

edremit

ayı

kaz dağları

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Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken ayı saldırısına uğrayan Özkan Kaya, boğuşma sırasında ayının sürekli yüzünü ısırmaya çalıştığını belirtti.Edremit'te, Kazdağı Milli Parkı’nda orman yangını çıktığı haberini alan Özkan Kaya çalıştığı inşaattaki işini bırakıp, bölgeye gitti. Özkan Kaya, ormanda ayı saldırısına uğradı. Yaralanan Kaya, Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Özkan Kaya, dağlara ve ormanlara büyük bir hayranlık duyduğunu ve bu alanda çalışmayı istediğini söyledi.‘Kafamı çevirdiğimde ayının bana doğru koştuğunu gördüm’Özkan Kaya, şunları söyledi:‘Ben kaçmaya çalışırken bacağımdan yakaladı, kaçamadım’"Üzerime doğru atladı. Boğuşmaya başladık. Sürekli yüzüme doğru ısırmaya çalışıyordu" diyen Kaya, "Kolumu ağzına koydum. Sonra elimi ağzına doğru soktum ve dilini bastırdım. Beni bıraktı. Bırakınca itekledim. İleriye doğru yıkıldı. Ben kalkıp, gitmeye çalışırken o da ayaklarının üzerine kalkıp üzerime doğru saldırdı. Tekrar boğuşmaya başladık. Ben sonra ileriye doğru savurdum. İleriye doğru yıkıldı. Ben kaçmaya çalışırken bacağımdan yakaladı, kaçamadım. Birkaç defa bacağımdan ısırdı. Tekrar ayağa kalktı. Baktım kaçamayacağım, bari yere yatırmasın diye döndüm ona doğru, tekrar boğuşmaya başladık. Sonra taşa doğru savurdum, o sırada ben de yıkıldım. İkimiz de taşların üzerinde yuvarlandık. Hemen can havliyle kalktım. Ayı da kalktı benimle birlikte, döndü arkasını kaçmaya başladı. Polar vardı yanımda, onunla turnike yaptım. Sonra alt taraftaki diğer arkadaşların yanına doğru ilerlemeye başladım” ifadelerini kullandı.‘Bu saldırı, ormanlara karşı bakış açımı hiçbir şekilde değiştirmedi’Küçük yaşlardan itibaren doğaya hayranlığı olduğunu ve bu alanda çalışmayı çok istediğini söyleyen Özkan Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

türkiye

balıkesir

edremit

kaz dağları

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saldırı, balıkesir, orman yangını, edremit, ayı, kaz dağları