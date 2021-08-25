https://tr.sputniknews.com/20210825/aleyna-tilki-gizli-sapiksiniz-subyancisiniz-1048324086.html

Aleyna Tilki: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Aleyna Tilki: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Şarkıcı Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Tilki, sosyal medya hesabından, "Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T14:26+0300

2021-08-25T14:26+0300

2021-08-25T14:26+0300

yaşam

türkiye

aleyna tilki

tepki

ayça tilki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104083/24/1040832475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_794a9d6bcb0c94095811edc457a071b1.jpg

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan yorumlara ve haberlere tepki gösterdi.Tilki, yaptığı paylaşımda "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, aleyna tilki, tepki, ayça tilki