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Aleyna Tilki: Gizli sapıksınız, sübyancısınız
Aleyna Tilki: Gizli sapıksınız, sübyancısınız
Şarkıcı Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Tilki, sosyal medya hesabından, "Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:26+0300
2021-08-25T14:26+0300
yaşam
türkiye
aleyna tilki
tepki
ayça tilki
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan yorumlara ve haberlere tepki gösterdi.Tilki, yaptığı paylaşımda "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım” ifadelerini kullandı.
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türkiye, aleyna tilki, tepki, ayça tilki

Aleyna Tilki: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

14:26 25.08.2021
© DHAAleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Şarkıcı Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Tilki, sosyal medya hesabından, "Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" ifadelerini kullandı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan yorumlara ve haberlere tepki gösterdi.
Tilki, yaptığı paylaşımda "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım” ifadelerini kullandı.
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