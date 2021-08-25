Aleyna Tilki: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan yorumlara ve haberlere tepki gösterdi.Tilki, yaptığı paylaşımda "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım” ifadelerini kullandı.
Tilki, yaptığı paylaşımda "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım” ifadelerini kullandı.