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https://tr.sputniknews.com/20210825/binlerce-yiyecek-analiz-edildi-sosisli-insan-omrunu-36-dakika-kisaltiyor-1048316543.html
Binlerce yiyecek analiz edildi: Sosisli, insan ömrünü 36 dakika kısaltıyor
Binlerce yiyecek analiz edildi: Sosisli, insan ömrünü 36 dakika kısaltıyor
Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yaklaşık olarak 6 bin yiyeceğin insan ömrüne olan etkisi değerlendirilip, faydalı ve zararlı besinler... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T11:49+0300
2021-08-25T11:56+0300
sosis
yiyecek
gıda
sandviç
et
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Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sadece bir tane sosisliyi yemeninin bile insan hayatından 36 dakikayı alabileceği belirtildi.Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sosisli dahil diğer yiyeceklerin tüketilmesinin, insan ömrünün üzerindeki etkisini belirlemek için 5 bin 800 yiyeceğe bağlı olarak kaybedilen ve kazanılan dakikaları ve söz konusu yiyeceklerin çevresel etkilerini değerlendirdi.2016 Küresel Hastalık Yükü çalışmasından uyarlanan Sağlık Beslenme Endeksi'ne dayanarak yapılan analizlerde, bir porsiyon yiyeceğin, 'sağlıklı yaşam için kaç dakika zararlı veya kaç dakika faydalı' olduğu hesaplandı.Araştırmacılar yiyecekleri 'besinsel risk faktörleri ve hastalık yükleri'ne göre ayırıp, söz konusu yiyeceklerin yaşam döngüsü üzerindeki etkileri değerlendirdi. Binlerce gıda maddesi daha sonra da “birleşik beslenme ve çevresel etkilerine göre” yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç gruba ayrıldı.'İşlenmiş et, şekerli içecekler ve kahvaltılık sandviçler kırmızı grupta'Elde edilen bulgulara göre; işlenmiş et, şekerli içecekler ve kahvaltılık sandviçler gibi yiyeceklerin, insan ömründen dakikalar alan kırmızı grupta yer aldı. Ancak sosisli sandviçin, büyük oranda işlenmiş et içerdiği nedeniyle ciddi anlamda zararlı yiyecekler arasında aldı.'Bir porsiyon fındık insan ömrüne 26 dakika katabilir'Buna karşın, fıstık ezmeli ve reçelli sandviç yemenin, 33 dakika kazandırmayla ilişkilendirilirken, bir porsiyon fındığın da insan ömrüne 26 dakika katabileceği belirtildi.Araştırma, küçük değişikliklerinin hem sağlık açısından hem de çevresel etki anlamında da büyük bir etkiye sahip olabileceğini de ortaya koydu.Buna göre, günlük kalori alımından, yüzde 10 kadar et veya işleniş et çıkarılıp onun yerine meyve, sebze, kabuklu yemişler, baklagiller ve seçilmiş deniz ürünlerinin tüketilmesi halinde, diyetteki karbon ayak izini üçte bir oranında azalabileceği, insanın ömrüne de 48 dakika ekleyebileceği ifade edildi.Bunu yapmak için de “yüksek bir şekilde işlenmiş et, sığır eti, karides, ardından domuz eti, kuzu eti ve serada yetiştirilen sebzeler” gibi “sağlık ve çevresel etkileri en olumsuz” yiyeceklerinin tüketilmesinin azaltılması önerildi. Bu yiyeceklere alternatif olarak, tarlada yetişen meyve ve sebzeler, baklagiller, kuruyemişlerin yanı sıra "düşük çevresel etkiye sahip deniz ürünleri" gibi besinsel açıdan en faydalı gıdaların tüketilebileceği de belirtildi.
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sosis, yiyecek, gıda, sandviç, et

Binlerce yiyecek analiz edildi: Sosisli, insan ömrünü 36 dakika kısaltıyor

11:49 25.08.2021 (güncellendi: 11:56 25.08.2021)
© REUTERS / Thomas WhiteSosisli sandviç
Sosisli sandviç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Thomas White
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Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, yaklaşık olarak 6 bin yiyeceğin insan ömrüne olan etkisi değerlendirilip, faydalı ve zararlı besinler belirlendi. Buna göre, bir tane sosisli sandviç yemek bile insan ömrünü 36 dakikayı kısaltabilir.
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sadece bir tane sosisliyi yemeninin bile insan hayatından 36 dakikayı alabileceği belirtildi.
Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sosisli dahil diğer yiyeceklerin tüketilmesinin, insan ömrünün üzerindeki etkisini belirlemek için 5 bin 800 yiyeceğe bağlı olarak kaybedilen ve kazanılan dakikaları ve söz konusu yiyeceklerin çevresel etkilerini değerlendirdi.
2016 Küresel Hastalık Yükü çalışmasından uyarlanan Sağlık Beslenme Endeksi'ne dayanarak yapılan analizlerde, bir porsiyon yiyeceğin, 'sağlıklı yaşam için kaç dakika zararlı veya kaç dakika faydalı' olduğu hesaplandı.
Araştırmacılar yiyecekleri 'besinsel risk faktörleri ve hastalık yükleri'ne göre ayırıp, söz konusu yiyeceklerin yaşam döngüsü üzerindeki etkileri değerlendirdi. Binlerce gıda maddesi daha sonra da “birleşik beslenme ve çevresel etkilerine göre” yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç gruba ayrıldı.

'İşlenmiş et, şekerli içecekler ve kahvaltılık sandviçler kırmızı grupta'

Elde edilen bulgulara göre; işlenmiş et, şekerli içecekler ve kahvaltılık sandviçler gibi yiyeceklerin, insan ömründen dakikalar alan kırmızı grupta yer aldı. Ancak sosisli sandviçin, büyük oranda işlenmiş et içerdiği nedeniyle ciddi anlamda zararlı yiyecekler arasında aldı.

'Bir porsiyon fındık insan ömrüne 26 dakika katabilir'

Buna karşın, fıstık ezmeli ve reçelli sandviç yemenin, 33 dakika kazandırmayla ilişkilendirilirken, bir porsiyon fındığın da insan ömrüne 26 dakika katabileceği belirtildi.
Araştırma, küçük değişikliklerinin hem sağlık açısından hem de çevresel etki anlamında da büyük bir etkiye sahip olabileceğini de ortaya koydu.
Buna göre, günlük kalori alımından, yüzde 10 kadar et veya işleniş et çıkarılıp onun yerine meyve, sebze, kabuklu yemişler, baklagiller ve seçilmiş deniz ürünlerinin tüketilmesi halinde, diyetteki karbon ayak izini üçte bir oranında azalabileceği, insanın ömrüne de 48 dakika ekleyebileceği ifade edildi.
Bunu yapmak için de “yüksek bir şekilde işlenmiş et, sığır eti, karides, ardından domuz eti, kuzu eti ve serada yetiştirilen sebzeler” gibi “sağlık ve çevresel etkileri en olumsuz” yiyeceklerinin tüketilmesinin azaltılması önerildi. Bu yiyeceklere alternatif olarak, tarlada yetişen meyve ve sebzeler, baklagiller, kuruyemişlerin yanı sıra "düşük çevresel etkiye sahip deniz ürünleri" gibi besinsel açıdan en faydalı gıdaların tüketilebileceği de belirtildi.
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