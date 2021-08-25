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https://tr.sputniknews.com/20210825/bir-aydir-parka-gelen-tilkiyi-besliyor-1048331667.html
Bir aydır parka gelen tilkiyi besliyor
Bir aydır parka gelen tilkiyi besliyor
Şanlıurfa'da pikniğe gittiği parkta, yiyecek arayan tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran, yaklaşık bir aydır her gece parka gelen hayvanı besliyor. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:37+0300
2021-08-25T17:47+0300
yaşam
şanlıurfa
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Şanlıurfa'nın Karaköprü semtinde parka pikniğe giden Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran, sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti. Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da 'Çilo' koydu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı.
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şanlıurfa, tilki, hayvansever, hayvan, hayvanseverler

Bir aydır parka gelen tilkiyi besliyor

17:37 25.08.2021 (güncellendi: 17:47 25.08.2021)
© DHAŞanlıurfa'da tilki besleyen adam
Şanlıurfa'da tilki besleyen adam - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Şanlıurfa'da pikniğe gittiği parkta, yiyecek arayan tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran, yaklaşık bir aydır her gece parka gelen hayvanı besliyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü semtinde parka pikniğe giden Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti.
Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran, sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti. Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da 'Çilo' koydu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı.
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