Bir aydır parka gelen tilkiyi besliyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü semtinde parka pikniğe giden Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran, sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti. Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da 'Çilo' koydu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı.
Şanlıurfa'da pikniğe gittiği parkta, yiyecek arayan tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran, yaklaşık bir aydır her gece parka gelen hayvanı besliyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü semtinde parka pikniğe giden Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti.
Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran, sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti. Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da 'Çilo' koydu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı.