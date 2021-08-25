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https://tr.sputniknews.com/20210825/denizin-uzerinden-motosikletle-gecti-avrupadan-asyaya-15-dakikada-ulasti-1048326969.html
Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı
Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı
Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen tek isim dünyaca ünlü motokros efsanesi Robbie Maddison, İstanbul Boğazı'nı su üstünde... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:30+0300
2021-08-25T15:30+0300
yaşam
reklam
ortaköy
deniz
motosiklet
boğaz
beylerbeyi
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Serbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison, reklam çekimleri için İstanbul'a gelen Red Bull sporcusu Maddison, yine İstanbul Boğazı'nı su üzerinde motosikletiyle geçerek Boğaz'ın mavi sularında görsel şölen oluşturdu.Akıntıya meydan okuyarak Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakika gibi kısa sürede geçen efsanevi isim, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İstanbul Boğaz'ı, Maddison'ın performansı için deniz trafiğine kapatıldı.Efsanevi ismin özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak tasarlanan özel iki rampa, Ortaköy Meydanı ve Beylerbeyi Parkı'nda kuruldu. Maddison, Algida Big Bold dondurmasını erimeden karşı kıtaya ulaştırdı. Performans, gidiş dönüş toplam 3 dakika sürdü.‘Çılgın bir deneyim oldu’Sergilediği performanstan son derece mutlu olduğunu ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Maddison, “Son derece mutluyum. Bu benim bir hayalimdi. Buradaki su derin ve tehlikeli bir su olduğu için çılgın bir deneyim oldu” dedi.‘Nazar boncuğunun etkisine inanıyorum’Üzerinde nazar boncuğu ile konuşan Maddison, “Nazar boncuğunun etkisine kesinlikle inanıyorum. Burada bir James Bond filminde dublorlük yaptım. Nazar boncuğunu o zaman da kullanıyordum. Evimde de nazar boncuklarım var. İstanbul’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.‘Başardığım en zorlu görev’Maddison, “Bu benim şimdiye kadar başardığım en zorlu görev diyebilirim. Bu performans şu anda zorluklarla uğraşan herkese ilham olsun. Ya büyük düşünün ya hiç düşünmeyin. Birbirinizi sevin ve büyük düşünün demek istiyorum” diye konuştu.‘Hızımdan emin değilim’Yaptığı hızdan o an emin olamadığını belirten Maddison, “Hızımdan emin değilim ama sanırım ulaşmam 1.5 dakikayı aldı. Geriye gelmem de 1.5 dakika aldı. Toplam performansım 3 dakika sürdü ancak 1 sene bunun için çalıştığımız için ben 1 sene 3 dakikadır da diyebilirim” dedi.Robbie Maddison kimdir?Kariyerini dünya rekorları üzerine inşa etmiş, zorluklara ve akıllara durgunluk veren cesur atlayışlara karşı kazandığı zaferlerle bugüne kadar gelmiş bir serbest stil motokros sürücüsü.Robbie 'Maddo' Maddison, ESPN'de canlı yayında motosikletiyle bir futbol sahasını uçarak aştı ve Dünya Rekoru kırdı. Kar motosikleti yarışçısı Levi LaValle ile birlikte San Diego körfezinin üzerinde havada süzüldü. Londra’da Tower Bridge’in açık kanatları üzerinden ters taklayla atladı. Tüm bunlarından yanında, Robbie, sergilediği üstün performanslarla X Games ve Red Bull X-Fighters'ta madalyalar kazandı.Ardından, 2015 yılında, birkaç yıllık planlama ve hazırlıktan sonra, efsanevi Tahiti dalgası Teahupo'o'da Çamur motosikletiyle sörf yaptı. “Hedefim, asla değişmez olarak nitelenen ve norm olarak kabul edilen şeyleri değiştirmek” diyen Robbie, Yeni zirveleri ve sınırları zorlamak istediğini belirtiyor.Robbie, Fransız Polinezyası'ndaki DC Pipe Dream’de iki büyük tutkusunu, akrobasi sürüşü ve sörfü birleştirerek çığır açtı. Robbie bir motosikletle karada ve havada yapılabilecek herşeyi fazlasıyla yapmıştı. Bu projede gözünü okyanus dalgalarına dikmişti. Robbie bunu da başardı ve mosikletiyle dalgalarda sörf yaptı.Robbie, daha sonra 2019 yılında Tyler Bereman’la birlikte Los Angeles trafiğine meydan okudu.Aynı yıl Mykonos’ta, In Rippin isimli projede, bu kez Aaron Colton’la kardan suya geri döndü.Maddison, Red Bull Knock Out kapsamında, Hollanda kanallarında kendi stilini konuşturdu.Robbie, Powder Hounds’ta da Darren Berrecloth’la birlikte yeteneklerini bu kez kar üstünde konuşturdu.Robbie ayrıca Red Bull Knock Out'a giderken Hollanda kanallarında ve Powder Hounds'ta Darren Berrecloth ile karda yarıştı.
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reklam, ortaköy, deniz, motosiklet, boğaz, beylerbeyi

Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı

15:30 25.08.2021
© AASerbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison
Serbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen tek isim dünyaca ünlü motokros efsanesi Robbie Maddison, İstanbul Boğazı'nı su üstünde motosikletiyle geçti. Red Bull sporcusu Maddison, Ortaköy’den Beylerbeyi’ne 1.5 dakikada ulaştı.
Serbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison, reklam çekimleri için İstanbul'a gelen Red Bull sporcusu Maddison, yine İstanbul Boğazı'nı su üzerinde motosikletiyle geçerek Boğaz'ın mavi sularında görsel şölen oluşturdu.
Akıntıya meydan okuyarak Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakika gibi kısa sürede geçen efsanevi isim, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. İstanbul Boğaz'ı, Maddison'ın performansı için deniz trafiğine kapatıldı.
Efsanevi ismin özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak tasarlanan özel iki rampa, Ortaköy Meydanı ve Beylerbeyi Parkı'nda kuruldu. Maddison, Algida Big Bold dondurmasını erimeden karşı kıtaya ulaştırdı. Performans, gidiş dönüş toplam 3 dakika sürdü.
Serbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison - Sputnik Türkiye

Serbest stil motokros sürücüsü Robbie Maddison

‘Çılgın bir deneyim oldu’

Sergilediği performanstan son derece mutlu olduğunu ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Maddison, “Son derece mutluyum. Bu benim bir hayalimdi. Buradaki su derin ve tehlikeli bir su olduğu için çılgın bir deneyim oldu” dedi.

‘Nazar boncuğunun etkisine inanıyorum’

Üzerinde nazar boncuğu ile konuşan Maddison, “Nazar boncuğunun etkisine kesinlikle inanıyorum. Burada bir James Bond filminde dublorlük yaptım. Nazar boncuğunu o zaman da kullanıyordum. Evimde de nazar boncuklarım var. İstanbul’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Başardığım en zorlu görev’

Maddison, “Bu benim şimdiye kadar başardığım en zorlu görev diyebilirim. Bu performans şu anda zorluklarla uğraşan herkese ilham olsun. Ya büyük düşünün ya hiç düşünmeyin. Birbirinizi sevin ve büyük düşünün demek istiyorum” diye konuştu.

‘Hızımdan emin değilim’

Yaptığı hızdan o an emin olamadığını belirten Maddison, “Hızımdan emin değilim ama sanırım ulaşmam 1.5 dakikayı aldı. Geriye gelmem de 1.5 dakika aldı. Toplam performansım 3 dakika sürdü ancak 1 sene bunun için çalıştığımız için ben 1 sene 3 dakikadır da diyebilirim” dedi.

Robbie Maddison kimdir?

Kariyerini dünya rekorları üzerine inşa etmiş, zorluklara ve akıllara durgunluk veren cesur atlayışlara karşı kazandığı zaferlerle bugüne kadar gelmiş bir serbest stil motokros sürücüsü.
Robbie 'Maddo' Maddison, ESPN'de canlı yayında motosikletiyle bir futbol sahasını uçarak aştı ve Dünya Rekoru kırdı. Kar motosikleti yarışçısı Levi LaValle ile birlikte San Diego körfezinin üzerinde havada süzüldü. Londra’da Tower Bridge’in açık kanatları üzerinden ters taklayla atladı. Tüm bunlarından yanında, Robbie, sergilediği üstün performanslarla X Games ve Red Bull X-Fighters'ta madalyalar kazandı.
Ardından, 2015 yılında, birkaç yıllık planlama ve hazırlıktan sonra, efsanevi Tahiti dalgası Teahupo'o'da Çamur motosikletiyle sörf yaptı. “Hedefim, asla değişmez olarak nitelenen ve norm olarak kabul edilen şeyleri değiştirmek” diyen Robbie, Yeni zirveleri ve sınırları zorlamak istediğini belirtiyor.
Robbie, Fransız Polinezyası'ndaki DC Pipe Dream’de iki büyük tutkusunu, akrobasi sürüşü ve sörfü birleştirerek çığır açtı. Robbie bir motosikletle karada ve havada yapılabilecek herşeyi fazlasıyla yapmıştı. Bu projede gözünü okyanus dalgalarına dikmişti. Robbie bunu da başardı ve mosikletiyle dalgalarda sörf yaptı.
Robbie, daha sonra 2019 yılında Tyler Bereman’la birlikte Los Angeles trafiğine meydan okudu.
Aynı yıl Mykonos’ta, In Rippin isimli projede, bu kez Aaron Colton’la kardan suya geri döndü.
Maddison, Red Bull Knock Out kapsamında, Hollanda kanallarında kendi stilini konuşturdu.
Robbie, Powder Hounds’ta da Darren Berrecloth’la birlikte yeteneklerini bu kez kar üstünde konuşturdu.
Robbie ayrıca Red Bull Knock Out'a giderken Hollanda kanallarında ve Powder Hounds'ta Darren Berrecloth ile karda yarıştı.
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