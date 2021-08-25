https://tr.sputniknews.com/20210825/dorduncu-dalga-gurcistan-icin-felaket-oldu-1048307152.html

‘Dördüncü dalga Gürcistan için felaket oldu’

‘Dördüncü dalga Gürcistan için felaket oldu’

Gürcistan Ulusal Aşı Danışmanları Teknik Ekibi Başkanı Prof. İvane Çhaidze, dördüncü Kovid-19 dalgasının ülkesi için felakete dönüştüğünü belirtti. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T00:35+0300

2021-08-25T00:35+0300

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koronavirüs

gürcistan

salgın

koronavirüs

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Çhaidze, epidemiyolojik durumundaki ani kötüleşmenin delta varyantın hızla yayılmasından kaynaklandığını belirterek, “Ağır durumda hastaneye kaldırılanların sayısı, Çin varyantında görülenden daha fazla. Ölüm oranı da Çin ve İngiltere varyantlarına göre çok daha fazla” dedi.Çhaidze, “Dördüncü dalga ülkemiz için felakete dönüştü” ifadesini kullandı.Gürcistan, ağustos başında, Kovid-19 yayılma hızına göre dünyada ikinci sıraya yükselmişti. Sebep olarak delta varyantına işaret edilmişti.Daha önce Tiflis Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi Başkanı Tengiz Tsertsvadze, Kovid-19 hasta sayısındaki ani artış nedeniyle ülkenin sağlık sisteminin olası çöküşle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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gürcistan, salgın, koronavirüs