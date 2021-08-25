Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 1 kişi ağır yaralı

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, işe gitmek için minibüs durağına doğru kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a, o sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı.Kadın aracın önünde sürüklenirken panikleyen sürücü, kadının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Karacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kadına çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktıGüvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plaka tespitinin ardından araç sahibine ulaştı. İfadesi alınan araç sahibi, kaza günü arabayı yeğeni Barış E.'nin kullandığını söyledi.Barış E.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarparak kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, işe gitmek için minibüs durağına doğru kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a, o sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı.
Kadın aracın önünde sürüklenirken panikleyen sürücü, kadının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Karacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kadına çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plaka tespitinin ardından araç sahibine ulaştı. İfadesi alınan araç sahibi, kaza günü arabayı yeğeni Barış E.'nin kullandığını söyledi.
Barış E.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.