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Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 1 kişi ağır yaralı
Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 1 kişi ağır yaralı
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarparak kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T12:56+0300
2021-08-25T12:56+0300
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polis
trafik kazası
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Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, işe gitmek için minibüs durağına doğru kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a, o sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı.Kadın aracın önünde sürüklenirken panikleyen sürücü, kadının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Karacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kadına çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktıGüvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plaka tespitinin ardından araç sahibine ulaştı. İfadesi alınan araç sahibi, kaza günü arabayı yeğeni Barış E.'nin kullandığını söyledi.Barış E.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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istanbul, türkiye, polis, trafik kazası, ehliyet

Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 1 kişi ağır yaralı

12:56 25.08.2021
© DHAtrafik kazası
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarparak kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, işe gitmek için minibüs durağına doğru kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a, o sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı.
Kadın aracın önünde sürüklenirken panikleyen sürücü, kadının üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Karacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kadına çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plaka tespitinin ardından araç sahibine ulaştı. İfadesi alınan araç sahibi, kaza günü arabayı yeğeni Barış E.'nin kullandığını söyledi.

Barış E.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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