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Harris'den Pekin'e karşı Güneydoğu Asya çıkarması: ABD ile Çin'den karşılıklı zorbalık suçlamaları
14:09 25.08.2021 (güncellendi: 15:07 25.08.2021)
© REUTERS / POOLABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hanoi'de Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüşürken
© REUTERS / POOL
Çin'e karşı Güneydoğu Asya'ya ABD'nin donanmasının ardından çıkarma yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Singapur'dan sonraki durağı Vietnam'da da Pekin'i hedef aldı. Harris Vietnam'dan 'Çin'e yönelik baskıyı artırma' kampanyasına katılmasını isterken, Çin medyası Washington'ı bölge ülkelerine zorbalık ederek Asya'ya nifak sokmakla suçladı.
Vietnam'da Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc dahil en üst düzey liderlerle görüşen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çin'in yüzde 80'inde hak iddia ettiği ve yapay adalar oluşturarak askeri üsler kurduğu Güney Çin Denizi'nde diğer ülkelerle yaşadığı egemenlik ihtilaflarına atıfla şunları söyledi:
"Pekin'in Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine uymasını sağlamak, zorbalığına ve karasularıyla ilgili aşırı taleplerine meydan okumak için baskı yapmanın yollarını bulmalıyız ve açıkçası baskıyı artırmalıyız."
Harris urges Vietnam to join US in opposing China 'bullying' https://t.co/syoDeT3aBH— Umair (@akbarth3great) August 25, 2021
20 yıl savaştığı eski düşmana stratejik ortaklık vaadi
'ABD-Vietnam ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine destek' açıklayan Harris, Hanoi'ye, Güney Çin Denizi'ndeki çıkarlarını daha iyi savunması için en az 20 metre uzunluğundaki ABD Sahil Güvenlik gemilerinden verilmesini sürdürmeyi vaat etti.
Anne tarafından Hindistan kökenli ABD Başkan Yardımcısı, öncesinde Singapur'da yaptığı konuşmada, Pekin'i 'kurallara dayalı düzene zarar vermek ve karasularıyla ilgili yasadışı taleplerde bulunmakla' suçlamıştı.
U.S., China accuse each other of "bullying" nations https://t.co/X1MhzNS3uy pic.twitter.com/G3VdKwUwjb— Reuters (@Reuters) August 25, 2021
'ABD'nin düzenden kast ettiği'
Güney Çin Denizi'nde 'sefer serbestisi' dediği misyonlar düzenleyerek savaş gemilerini Çin kara sularına yaklaştıran ABD, diğer yandan Pekin'i Tayvan yakınına savaş gemileri göndererek ve askeri uçaklarla devriye gezerek 'komşularını taciz etmekle' itham ediyor.
Harris'e yanıt veren Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, Afganistan'dan çekilme kaosunu eleştirerek, 'ABD'nin keyfi şekilde işgal ettiği bir ülkeyi uluslararası topluma danışmaksızın terk ederken, diğer ülkeleri kötü niyetle karalamaya, ezmeye, baskı altına almaya ve zorbalığa maruz bırakmaya devam ettiğini' dile getirerek ekledi:
"ABD'nin istediği türden düzen işte budur."
Kamala Harris meets Vietnamese President amid Chinese criticism https://t.co/JhnxSc6qWk— Devdiscourse (@dev_discourse) August 25, 2021
'Çin'le ara bozmaya adanmış çabalar'
Çin devlet medyası da ABD Başkan Yardımcısı'nı bölgeye fitne fesat tohumları saçmakla suçladı. China Daily gazetesinde yayımlanan makalede "Çin'i işaret ederek 'icbar' ve 'gözdağı vermeyle' suçlayan Harris, bölge ülkelerini Washington'ın Çin'i baskı altına alma planına katılmaya zorlamak ve iteklemek girişimindeki kendi ikiyüzlülüğünü kasten görmezden geldi" denildi. Harris'in Singapur konuşmasını 'Çin'e temelsiz saldırı' diye niteleyen gazete "ABD'nin Güneydoğu Asya'ya yönelik tek taahhüdü, Güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin'in arasını bozmaya adanmış çabaları gibi görünüyor" eleştirisini getirdi.
Global Times'da yayımlanan makalelerde Washington'a 'Güneydoğu Asya ülkelerini Çin düşmanı yapma hayalinden vazgeçme' çağrısı yapılırken, 'bölgeyi Çin'e karşı seferber etme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu' yorumunda bulunuldu. "ABD'nin imajına zarar veren Afganistan'daki fiyaskodan bile önce Güneydoğu Asya ülkelerinin çoğu, ABD ile Çin arasında taraf tutmamıştı. Pek çoğu ABD'nin boş vaatlerine ikna olmuş değil" saptaması yapıldı.
Can Kamala Harris' anti-China rhetoric on Asian trip boost US credibility after Afghan fiasco?https://t.co/6D5eYTIaRk— Sputnik (@SputnikInt) August 25, 2021
Vietnam'da 'Havana Sendromu' zamanlaması
Bu arada ABD Başkan Yardımcısı'nın Vietnam ziyaretine 'Havana Sendromunun' gölgesi düştü. ABD'nin Vietnam Büyükelçiliği'ne göre, Harris'in Singapur'dan kalkışı Hanoi'de yakın zamanda 'olası bir anormal sağlık olayı' bildirilmesi nedeniyle birkaç saat gecikti. Washington, bu ifadeyi, Amerikan diplomatik personelinin 'Havana Sendromu' olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığından söz etmek için kullanıyor. İlk kez 2016'da ABD'nin Küba Büyükelçiliği'nde ortaya çıktığı bildirilen sendrom, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, işitme ve hafıza kaybı belirtileri gösteriyor.