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İmamoğlu'ndan Mor ve Ötesi'ne teşekkür
© İHA-AW678925Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
© İHA-AW678925
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 30 Ağustos'ta Yenikapı'da yapılması planlanan konserin tüm gelirini 20 kız çocuğunun bir yıllık eğitim masrafı için bağışlayacağını duyuran Mor ve Ötesi grubuna teşekkür etti.
Rock müzik grubu Mor ve Ötesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı'da 'Madrigal' ve 'Hey Douglas'ın da katılacağı konserden elde edeceği gelirleri 20 kız çocuğunun eğitimi için bağışlayacağını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da bu haberin üzerine Mor ve Ötesi grubuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kız çocuklarının hayalleri büyüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı İBB kutlamalarında Mor ve Ötesi, konserinin tüm gelirini Büyüt Hayallerini vakfına bağışlayarak 20 kız çocuğunun bir senelik eğitimini karşılayacak. Bu anlamlı günde kız öğrencilerine destek veren Mor ve Ötesi grubuna teşekkürler!"
Kız çocuklarının hayalleri büyüyor.😊 30 Ağustos Zafer Bayramı İBB kutlamalarında mor ve ötesi, konserinin tüm gelirini @buyuthayalleri’ne bağışlayarak 20 kız çocuğunun bir senelik eğitimini karşılayacak. Bu anlamlı günde kız öğrencilerine destek veren @mvoofficial’a teşekkürler! https://t.co/2lz66I235F— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) August 25, 2021