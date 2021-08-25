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İmamoğlu'ndan Mor ve Ötesi'ne teşekkür
İmamoğlu'ndan Mor ve Ötesi'ne teşekkür
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 30 Ağustos'ta Yenikapı'da yapılması planlanan konserin tüm gelirini 20 kız... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T18:48+0300
2021-08-25T18:48+0300
yaşam
30 ağustos zafer bayramı
yenikapı
konser
teşekkür
dilek imamoğlu
mor ve ötesi
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Rock müzik grubu Mor ve Ötesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı'da 'Madrigal' ve 'Hey Douglas'ın da katılacağı konserden elde edeceği gelirleri 20 kız çocuğunun eğitimi için bağışlayacağını duyurdu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da bu haberin üzerine Mor ve Ötesi grubuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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30 ağustos zafer bayramı, yenikapı, konser, teşekkür, dilek imamoğlu, mor ve ötesi

İmamoğlu'ndan Mor ve Ötesi'ne teşekkür

18:48 25.08.2021
© İHA-AW678925Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© İHA-AW678925
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 30 Ağustos'ta Yenikapı'da yapılması planlanan konserin tüm gelirini 20 kız çocuğunun bir yıllık eğitim masrafı için bağışlayacağını duyuran Mor ve Ötesi grubuna teşekkür etti.
Rock müzik grubu Mor ve Ötesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı'da 'Madrigal' ve 'Hey Douglas'ın da katılacağı konserden elde edeceği gelirleri 20 kız çocuğunun eğitimi için bağışlayacağını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da bu haberin üzerine Mor ve Ötesi grubuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kız çocuklarının hayalleri büyüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı İBB kutlamalarında Mor ve Ötesi, konserinin tüm gelirini Büyüt Hayallerini vakfına bağışlayarak 20 kız çocuğunun bir senelik eğitimini karşılayacak. Bu anlamlı günde kız öğrencilerine destek veren Mor ve Ötesi grubuna teşekkürler!"
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bunun neyine dislike attınız aktroller
SYSputnik Yorumcusu
25 Ağustos, 19:02
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