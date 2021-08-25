https://tr.sputniknews.com/20210825/imamoglundan-mor-ve-otesine-tesekkur-1048333478.html

İmamoğlu'ndan Mor ve Ötesi'ne teşekkür

İmamoğlu'ndan Mor ve Ötesi'ne teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 30 Ağustos'ta Yenikapı'da yapılması planlanan konserin tüm gelirini 20 kız... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T18:48+0300

2021-08-25T18:48+0300

2021-08-25T18:48+0300

yaşam

30 ağustos zafer bayramı

yenikapı

konser

teşekkür

dilek imamoğlu

mor ve ötesi

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Rock müzik grubu Mor ve Ötesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı'da 'Madrigal' ve 'Hey Douglas'ın da katılacağı konserden elde edeceği gelirleri 20 kız çocuğunun eğitimi için bağışlayacağını duyurdu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da bu haberin üzerine Mor ve Ötesi grubuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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30 ağustos zafer bayramı, yenikapı, konser, teşekkür, dilek imamoğlu, mor ve ötesi