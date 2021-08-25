https://tr.sputniknews.com/20210825/kontrolden-cikan-otomobil-benzinlikteki-atmye-carpti-1048330258.html

Kontrolden çıkan otomobil, benzinlikteki ATM'ye çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, benzinlikteki ATM'ye çarptı

Ankara’da aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, benzinlikte duran ATM'lere girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan ölü ya da yaralı çıkmadı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T16:45+0300

2021-08-25T16:45+0300

2021-08-25T16:45+0300

türkiye

ankara

araba kazası

atm

benzin istasyonu

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Ankara Altındağ’da araç sürücüsü otomobilinin gaz pedalının sıkışması sonucu durmadı ve yol kenarındaki benzinliğin girişinde duran ATM'lere daldı. Araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, olayda ölüm ya da yaralanma meydana gelmedi.Kazaya anına şahit olan benzinlik çalışanı Turgut Uçar, "Ben akaryakıt almak isteyen bir müşteriyle ilgileniyordum ancak bir çatırtı, gürültü duydum. Zaten araçla benim aramda 2 metre vardı. Araç son sürat bizim reklam panosunu, demir korkulukları devirip istasyondaki iki ATM'ye vurdu. Araç caddeden geçiyordu. Normal caddeden geçen bir araçtı. Kazanın ardından araçtaki kadınları ve küçük bir kız çocuğunu vatandaşların müdahalesi ile indirdiler. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Polisi aradık sonra. Sürücü de biraz şoka girmişti. Bilinçsiz hareketleri vardı" ifadelerini kullandı.

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ankara, araba kazası, atm, benzin istasyonu