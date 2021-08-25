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https://tr.sputniknews.com/20210825/nevermindin-ciplak-bebegi-30-yil-sonra-nirvanaya-dava-acti-1048320546.html
Nevermind'ın 'çıplak bebeği', 30 yıl sonra Nirvana'ya dava açtı
Nevermind'ın 'çıplak bebeği', 30 yıl sonra Nirvana'ya dava açtı
Nevermind'ın 'çıplak bebeği' olarak tüm dünyada ünlenen Spencer Elden, 30 yılın ardından Nirvana grubuna tazminat davası açtı. Söz konusu fotoğrafın bir çocuk... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:17+0300
2021-08-25T13:26+0300
yaşam
nirvana
kapak
albüm
çıplak fotoğraf
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Nirvana grubunun Nevermind albümündeki kapak fotoğrafının yıldızı olarak ünlenen ve şu an 30 yaşındaki Spencer Elden, yıllar sonra cinsel istismar iddiasıyla gruba dava açtı.Ünlü kapakta, 4 aylıkken, çıplak olarak bir havuzda, önünde otlaya bağlı bir doların sallandığı halde gösterilen Elden, ailesinin, fotoğrafını albümde kullanılmasına izin veren herhangi bir belgeyi imzalamadığını öne sürdü.'Bir çocuk pornografisi oluşturuyor'Çıplak fotoğrafın bir çocuk pornografisi oluşturduğunu da savunan Elden’in, Kaliforniya’da açtığı dava dosyasında, şu ifadelere yer verildi:ABD'deki yasalara göre, bebeklerin cinsel içerikli olmayan fotoğrafları genellikle çocuk pornografisi olarak kabul edilmiyor. Ancak, Elden'in avukatı Robert Y. Lewis, fotoğraf çekildikten sonra eklenen bir dolarlık banknotun, müvekkilini ‘reşit olmayan bir seks işçisi' gibi gösterdiğini savundu.'Nirvana, sözünü yerine getirmedi'Dava dosyasında, ayrıca, Nirvana'nın bebeğin cinsel organını bir etiketle kapatacağı, ancak bu sözünü yerine getirmediği öne sürülüyor.Elden, gerçek kimliğinin ve yasal adının, reşit olmadığı zamanda maruz kaldığı ticari cinsel sömürüyle sonsuza dek bağlı kalacağını, bunun da albümün tüm dünyada dağıtılmaya başlamasıyla yani bebekliğinden bugüne kadar devam ettiğini belirtti.Elden, bu fotoğraf nedeniyle ıstırap çektiğini, çekmeye devam da edeceğini, bu eser yüzünden "aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı" yaşamasının yanı sıra, "normal ve eğitim gelişimine", tıbbi ve psikolojik tedavi sürecine de etki ettiğini" savundu.'Her üyeden 150 bin dolar tazminat talep ediyor'Aralarında Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyelerinden 150 biner dolar tazminat talep ediliyor.Daha önce defalarca aynı pozu verdiElden, daha önce albümün 10., 20. ve 25. yıl dönümünü kutlamak için kapaktaki pozu birkaç defa vermişti. 25 yaşındayken yeniden su altına inerek poz veren Elden, kameralar karşısına geçtiğinde, çıplak olmak yerine şort giymişti.Ancak o zamanlarda da fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulunurken, ‘müphem ifadeler’ kullanan Elden, şunları söylemişti:“İçinde ne kadar para olduğunu duyunca üzülmemek elde değil," diye devam eden Elden, " Bir beyzbol maçına gittiğimde ve bunun hakkında düşündüğümde; 'Dostum, bu beyzbol maçındaki herkes muhtemelen benim küçük bebek penisimi gördü. İnsan haklarımın bir kısmını iptal ettirmiş gibi hissediyorum" diye konuşmuştu.Guardian'a verdiği demeçte ise, fotoğrafın olumlu olduğunu, kendisine yeni kapılar açtığını belirten Elden, "Şimdi 23 yaşındayım ve bir sanatçıyım ve bu hikaye bana Shepard Fairey ile beş yıl boyunca çalışma fırsatı verdi, bu harika bir deneyimdi. O büyük bir müzik ustası; Benim Nirvana'nın bebeği olduğumu duyduğunda, bunun gerçekten harika bir şey olduğunu düşündü” demişti.
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nirvana, kapak, albüm, çıplak fotoğraf

Nevermind'ın 'çıplak bebeği', 30 yıl sonra Nirvana'ya dava açtı

13:17 25.08.2021 (güncellendi: 13:26 25.08.2021)
© Fotoğraf : pickywallpapers.comNirvana müzik grubu
Nirvana müzik grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Fotoğraf : pickywallpapers.com
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Nevermind'ın 'çıplak bebeği' olarak tüm dünyada ünlenen Spencer Elden, 30 yılın ardından Nirvana grubuna tazminat davası açtı. Söz konusu fotoğrafın bir çocuk pornografisi sayılabileceğini savunan Elden, albüm kapağının bebekliğinden bugüne dek hayatını birçok yönde etkilediğini söyledi.
Nirvana grubunun Nevermind albümündeki kapak fotoğrafının yıldızı olarak ünlenen ve şu an 30 yaşındaki Spencer Elden, yıllar sonra cinsel istismar iddiasıyla gruba dava açtı.
Ünlü kapakta, 4 aylıkken, çıplak olarak bir havuzda, önünde otlaya bağlı bir doların sallandığı halde gösterilen Elden, ailesinin, fotoğrafını albümde kullanılmasına izin veren herhangi bir belgeyi imzalamadığını öne sürdü.

'Bir çocuk pornografisi oluşturuyor'

Çıplak fotoğrafın bir çocuk pornografisi oluşturduğunu da savunan Elden’in, Kaliforniya’da açtığı dava dosyasında, şu ifadelere yer verildi:
“Görüntüler Spencer'ın mahrem vücut kısmını ortaya çıkardı ve Spencer'ın bebekliğinden bugüne kadar cinsel organlarını şehvetli bir şekilde sergiledi.”
ABD'deki yasalara göre, bebeklerin cinsel içerikli olmayan fotoğrafları genellikle çocuk pornografisi olarak kabul edilmiyor. Ancak, Elden'in avukatı Robert Y. Lewis, fotoğraf çekildikten sonra eklenen bir dolarlık banknotun, müvekkilini ‘reşit olmayan bir seks işçisi' gibi gösterdiğini savundu.

'Nirvana, sözünü yerine getirmedi'

Dava dosyasında, ayrıca, Nirvana'nın bebeğin cinsel organını bir etiketle kapatacağı, ancak bu sözünü yerine getirmediği öne sürülüyor.
Elden, gerçek kimliğinin ve yasal adının, reşit olmadığı zamanda maruz kaldığı ticari cinsel sömürüyle sonsuza dek bağlı kalacağını, bunun da albümün tüm dünyada dağıtılmaya başlamasıyla yani bebekliğinden bugüne kadar devam ettiğini belirtti.
Elden, bu fotoğraf nedeniyle ıstırap çektiğini, çekmeye devam da edeceğini, bu eser yüzünden "aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı" yaşamasının yanı sıra, "normal ve eğitim gelişimine", tıbbi ve psikolojik tedavi sürecine de etki ettiğini" savundu.

'Her üyeden 150 bin dolar tazminat talep ediyor'

Aralarında Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyelerinden 150 biner dolar tazminat talep ediliyor.

Daha önce defalarca aynı pozu verdi

Elden, daha önce albümün 10., 20. ve 25. yıl dönümünü kutlamak için kapaktaki pozu birkaç defa vermişti. 25 yaşındayken yeniden su altına inerek poz veren Elden, kameralar karşısına geçtiğinde, çıplak olmak yerine şort giymişti.
Ancak o zamanlarda da fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulunurken, ‘müphem ifadeler’ kullanan Elden, şunları söylemişti:
“Bu devasa projenin bir parçası olarak daha yeni uyandım. Oldukça zor. Boş yere ünlü olduğunuzu hissediyorsunuz.”
“İçinde ne kadar para olduğunu duyunca üzülmemek elde değil," diye devam eden Elden, " Bir beyzbol maçına gittiğimde ve bunun hakkında düşündüğümde; 'Dostum, bu beyzbol maçındaki herkes muhtemelen benim küçük bebek penisimi gördü. İnsan haklarımın bir kısmını iptal ettirmiş gibi hissediyorum" diye konuşmuştu.
Guardian'a verdiği demeçte ise, fotoğrafın olumlu olduğunu, kendisine yeni kapılar açtığını belirten Elden, "Şimdi 23 yaşındayım ve bir sanatçıyım ve bu hikaye bana Shepard Fairey ile beş yıl boyunca çalışma fırsatı verdi, bu harika bir deneyimdi. O büyük bir müzik ustası; Benim Nirvana'nın bebeği olduğumu duyduğunda, bunun gerçekten harika bir şey olduğunu düşündü” demişti.
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