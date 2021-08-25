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Otobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı: 'Elektrikler yoktu'
Otobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı: 'Elektrikler yoktu'
Kırıkkale'de Kovid-19 PCR testi pozitif olan kadını 'HES kodu' sorgulamadan otobüse alan şoför, 'elektrikler yoktu' diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T08:53+0300
2021-08-25T08:52+0300
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kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin 'HES kodu' kontrollerini gerçekleştirdi. Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan 'HES kodu' sorgusunda bir kadının Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı.Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne 'HES kodu' sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiğini söyledi. Kovid-19 hastası kadını 'HES kodu' sorgulamadan otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. PCR testi pozitif olan kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210325/koronavirus-testlerinin-pozitif-ciktigini-yolda-ogrendiler-otobusten-indirilip-karantinaya-1044110945.html
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türkiye, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Otobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı: 'Elektrikler yoktu'

08:53 25.08.2021
© İHAOtobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı
Otobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© İHA
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Kırıkkale'de Kovid-19 PCR testi pozitif olan kadını 'HES kodu' sorgulamadan otobüse alan şoför, 'elektrikler yoktu' diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. Ekipler, hem kadına hem de otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL idari para cezası uyguladı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin 'HES kodu' kontrollerini gerçekleştirdi.
Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan 'HES kodu' sorgusunda bir kadının Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı.
Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne 'HES kodu' sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiğini söyledi. Kovid-19 hastası kadını 'HES kodu' sorgulamadan otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. PCR testi pozitif olan kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.
Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2021
DÜNYA
Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını yolda öğrendiler, otobüsten indirilip karantinaya alındılar
25 Mart, 10:05
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