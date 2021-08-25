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https://tr.sputniknews.com/20210825/tumtis-genel-baskani-yemeksepeti-mucadelesini-basariya-ulastiracagiz-1048320911.html
TÜMTİS Genel Başkanı: Yemeksepeti mücadelesini başarıya ulaştıracağız
TÜMTİS Genel Başkanı: Yemeksepeti mücadelesini başarıya ulaştıracağız
Yemeksepeti çalışanlarının iş kolu değiştirilmesi sürecini anlatan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk “Sürekli mobbing baskısı var... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:23+0300
2021-08-25T13:23+0300
seyir hali
anayasa
nevzat aydın
işçi hakları
tümtis
sendika
yemeksepeti
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TÜMTİS Genel Başkanı: Yemeksepeti mücadelesini başarıya ulaştıracağız
25.08.2021 SEYİR HALİ
RS FM’e konuşan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk, Yemeksepeti bünyesindeki çalışanlarının iş kolunun değiştirilmesini, örgütlenme sürecini, bakanlık kararını ve işverenin tepkisini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Öztürk, işkolu değişiminin sendikalaşma faaliyetlerine bir tepki olduğunu “Yaklaşık iki yıldan beri Yemeksepeti’ndeki arkadaşlarımız anayasal haklarını kullanarak sendikalaşmaya çalışıyor. Sendikamız da yaklaşık iki yıldan beri Yemeksepeti’nde örgütlenmeye çalışıyor. Buradaki mücadeleyi engellemek için NACE (Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kodunu taşıma işkolundan çıkararak ticaret büro işkolunda faaliyet gösteriyormuş gibi göstererek çok sayıda işçinin sendika üyeliğini düşürüyor” diye söyledi.‘Sendikamız Anadolu’da taşıma işkolunda olan işçiler tespit etti, buna dönük örgütlenme çalışmasını sürdürdü’Buna karşılık tespit için bakanlığa başvurduklarını söyleyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:“Bunun hileli bir uygulama olduğunu aslında burada sendikal mücadeleyi ve işçilerin demokratik hakkının önüne geçmek için işverenin bunu yaptığını ve bu konuda derhal inceleme yapılmasına yönelik bakanlığa başvurduk. Bir taraftan da sendikamız Anadolu’da halen taşıma işkolunda olan işçiler tespit etti. Buna dönük örgütlenme çalışmasını sürdürdü. Bir taraftan NACE kodunu değiştirilenlerle ilgili bu konuda çalışma gösterdik. Bir taraftan da iş kolumuzda görünenlerle ilgili örgütlenmeyi sürdürdük ve bakanlığa çoğunluk için başvurduk.”‘CEO Nevzat Bey ile bağlantı kurmaya çalıştık fakat bütün görüşme taleplerimiz reddedildi’Öztürk, bakanlık kararını ve işverenin tepkisini “8 Temmuz 2021 tarihinde bakanlık ‘TÜMTİŞ sendikası burada gerekli yasal çoğunluğu sağlamıştır’ diye çoğunluk tespiti verdi. Hemen CEO’su Nevzat Bey ile bağlantı kurmaya çalıştık. Diyalog kurmaya, işçilerin sendika hakkına saygı göstermeye görüşmek istediğimizi söyledik fakat bütün görüşme taleplerimiz reddedildi. Bakanlığın verdiği bu çoğunluğa işveren zaman kazanmak için hemen çoğunluk tespitine itirazda bulundu” diye anlattı.‘Niyet sendikalaşmanın önüne geçmek’Bakanlığın verdiği karara karşılık işverenin gerçekleştirdiği eylemleri sıralayan Öztürk, aynı şirketin yurt dışında sağladığı çalışma koşullarını kıyasladı:“Manisa’da üç tane üyemizin sadece sendikaya üye oldukları için bu ayın 17’sinde iş akdi tazminatsız şekilde feshedildi. Buradaki niyet sendikalaşmanın önüne geçmek, uluslararası şirket olmasına rağmen. Avrupa’da şirketin büyük çoğunluğu sendikalı ama bizim ülkemize gelince bu şirketler ülkemizdeki antidemokratik yasalardan da yararlanarak sendikanın örgütlenmesini engellemek için her türlü yöntemi uyguluyor.”‘Bugüne kadar yapılan tespitlerde 190’a yakın kurye çeşitli şirketlerde yaşamını yitirmiştir’Öztürk, iş kazasında yaşamını kaybeden işçilere dikkat çekti ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi:“Çalışan arkadaşlarımız tamamen güvencesiz ve kuralsız çalıştırılıyor. Çok sayıda iş arkadaşımız çeşitli şirketlerde iş kazası geçirerek yaralanıyor veya yaşamını yitiriyor. Bugüne kadar yapılan tespitlerde 190’a yakın kurye çeşitli şirketlerde yaşamını yitirmiştir. Sürekli mobbing baskısı var. Sendikamız bu konuda kararlı, mutlaka buradaki mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Sendikamız bu konuda deneyimli, daha önce UPS kargo Amerikan firmasında 276 günlük bir mücadele ile işveren bizi muhatap almak zorunda kaldı ve buradaki mücadele başarıyla sonuçlandı.”
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Ali Çağatay
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anayasa, nevzat aydın, işçi hakları, tümtis, sendika, yemeksepeti, аудио

TÜMTİS Genel Başkanı: Yemeksepeti mücadelesini başarıya ulaştıracağız

13:23 25.08.2021
SEYİR HALİ
TÜMTİS Genel Başkanı: Yemeksepeti mücadelesini başarıya ulaştıracağız
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Yemeksepeti çalışanlarının iş kolu değiştirilmesi sürecini anlatan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk “Sürekli mobbing baskısı var. Sendikamız bu konuda kararlı, mutlaka buradaki mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Bey ile görüşmeye çalıştık, taleplerimiz reddedildi” diye konuştu.
RS FM’e konuşan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk, Yemeksepeti bünyesindeki çalışanlarının iş kolunun değiştirilmesini, örgütlenme sürecini, bakanlık kararını ve işverenin tepkisini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Öztürk, işkolu değişiminin sendikalaşma faaliyetlerine bir tepki olduğunu “Yaklaşık iki yıldan beri Yemeksepeti’ndeki arkadaşlarımız anayasal haklarını kullanarak sendikalaşmaya çalışıyor. Sendikamız da yaklaşık iki yıldan beri Yemeksepeti’nde örgütlenmeye çalışıyor. Buradaki mücadeleyi engellemek için NACE (Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kodunu taşıma işkolundan çıkararak ticaret büro işkolunda faaliyet gösteriyormuş gibi göstererek çok sayıda işçinin sendika üyeliğini düşürüyor” diye söyledi.

‘Sendikamız Anadolu’da taşıma işkolunda olan işçiler tespit etti, buna dönük örgütlenme çalışmasını sürdürdü’

Buna karşılık tespit için bakanlığa başvurduklarını söyleyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:
“Bunun hileli bir uygulama olduğunu aslında burada sendikal mücadeleyi ve işçilerin demokratik hakkının önüne geçmek için işverenin bunu yaptığını ve bu konuda derhal inceleme yapılmasına yönelik bakanlığa başvurduk. Bir taraftan da sendikamız Anadolu’da halen taşıma işkolunda olan işçiler tespit etti. Buna dönük örgütlenme çalışmasını sürdürdü. Bir taraftan NACE kodunu değiştirilenlerle ilgili bu konuda çalışma gösterdik. Bir taraftan da iş kolumuzda görünenlerle ilgili örgütlenmeyi sürdürdük ve bakanlığa çoğunluk için başvurduk.”

‘CEO Nevzat Bey ile bağlantı kurmaya çalıştık fakat bütün görüşme taleplerimiz reddedildi’

Öztürk, bakanlık kararını ve işverenin tepkisini “8 Temmuz 2021 tarihinde bakanlık ‘TÜMTİŞ sendikası burada gerekli yasal çoğunluğu sağlamıştır’ diye çoğunluk tespiti verdi. Hemen CEO’su Nevzat Bey ile bağlantı kurmaya çalıştık. Diyalog kurmaya, işçilerin sendika hakkına saygı göstermeye görüşmek istediğimizi söyledik fakat bütün görüşme taleplerimiz reddedildi. Bakanlığın verdiği bu çoğunluğa işveren zaman kazanmak için hemen çoğunluk tespitine itirazda bulundu” diye anlattı.

‘Niyet sendikalaşmanın önüne geçmek’

Bakanlığın verdiği karara karşılık işverenin gerçekleştirdiği eylemleri sıralayan Öztürk, aynı şirketin yurt dışında sağladığı çalışma koşullarını kıyasladı:
“Manisa’da üç tane üyemizin sadece sendikaya üye oldukları için bu ayın 17’sinde iş akdi tazminatsız şekilde feshedildi. Buradaki niyet sendikalaşmanın önüne geçmek, uluslararası şirket olmasına rağmen. Avrupa’da şirketin büyük çoğunluğu sendikalı ama bizim ülkemize gelince bu şirketler ülkemizdeki antidemokratik yasalardan da yararlanarak sendikanın örgütlenmesini engellemek için her türlü yöntemi uyguluyor.”

‘Bugüne kadar yapılan tespitlerde 190’a yakın kurye çeşitli şirketlerde yaşamını yitirmiştir’

Öztürk, iş kazasında yaşamını kaybeden işçilere dikkat çekti ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi:
“Çalışan arkadaşlarımız tamamen güvencesiz ve kuralsız çalıştırılıyor. Çok sayıda iş arkadaşımız çeşitli şirketlerde iş kazası geçirerek yaralanıyor veya yaşamını yitiriyor. Bugüne kadar yapılan tespitlerde 190’a yakın kurye çeşitli şirketlerde yaşamını yitirmiştir. Sürekli mobbing baskısı var. Sendikamız bu konuda kararlı, mutlaka buradaki mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Sendikamız bu konuda deneyimli, daha önce UPS kargo Amerikan firmasında 276 günlük bir mücadele ile işveren bizi muhatap almak zorunda kaldı ve buradaki mücadele başarıyla sonuçlandı.”
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