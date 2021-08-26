https://tr.sputniknews.com/20210826/20-bin-liraya-sahte-ehliyet-veren-sebekeye-operasyon-12-gozalti-1048365006.html

20 bin liraya sahte ehliyet veren şebekeye operasyon: 12 gözaltı

20 bin liraya sahte ehliyet veren şebekeye operasyon: 12 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T18:46+0300

2021-08-26T18:46+0300

2021-08-26T18:46+0300

türkiye

muğla

polis

ehliyet

sınav

emniyet

direksiyon

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Muğla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan 2 kişiyi tespit etti.Bugün sabah saatlerinde iki şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.Baskında çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekontlar, doktor raporları, sözleşmeler ve sahte sürücü belgesi isteyen kişilerden aldıkları paraların yazıldığı bir liste ele geçirildi.'Direksiyon' ismi verilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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muğla, polis, ehliyet, sınav, emniyet, direksiyon