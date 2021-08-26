https://tr.sputniknews.com/20210826/abdnin-en-meshur-porno-yildizi-hakkinda-34-cinsel-saldiri-suclamasi-iceren-iddianame-kabul-edildi-1048358263.html

ABD'nin en meşhur porno yıldızı hakkında 34 cinsel saldırı suçlaması içeren iddianame kabul edildi

ABD'nin en meşhur porno yıldızı hakkında 34 cinsel saldırı suçlaması içeren iddianame kabul edildi

ABD'deki #MeToo hareketi porno sanayini de vurdu. 1970'lerde başladığı kariyerinde en tanınmış porno aktörü haline gelen Ron Jeremy Hyatt hakkında yaşları 15... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T15:08+0300

2021-08-26T15:08+0300

2021-08-26T15:53+0300

yaşam

abd

los angeles

tecavüz

cinsel saldırı

iddianame

porno

aktör

harvey weinstein

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ABD'de 1970'lerden beri 2 binden fazla filmde rol alarak porno film sanayinin en büyük isimlerinden biri haline gelen Ron Jeremy'nin geçen yıl tutuklanıp hapse gönderilmesine yol açan cinsel suç soruşturması devasa bir davaya dönüştü.Los Angeles Bölge Savcılığı, Jeremy'nin yaşları 15 ile 51 arasında değişen 21 kız çocuğuyla kadına 12'si tecavüz 34 cinsel saldırıda bulunduğuna dair suçlamalar içeren iddianamenin büyük jüri tarafından kabul edildiğini duyurdu.Geçmişte örtbas edilmiştiSektördeki birçok kaynak, aktör hakkında geçmişte cinsel taciz iddialarının ortaya çıktığını, ancak şöhreti nedeniyle bunların bir kenara kaldırıldığını belirtti.68 yaşındaki Jeremy, Los Angeles Bölge Mahkemesi'ndeki önduruşmada açıklanan iddianamedeki suçlamaları reddedip suçsuzluğunu savundu.Ağustos 2020'deTwitter'da "Mahkemede masumiyetimi kanıtlamak için sabırsızlanıyorum! Bütün destekleri için herkese teşekkür ederim" diye yazan Jeremy'nin avukatı da önduruşmada aktörün 'tümüyle masumiyetini' savundu.Soruşturma çok sayıda mağdur ortaya çıkardıİlkin bir yıldan uzun süre önce 3 kadınla ilgili bir dizi tecavüz suçlamasıyla tutuklanıp hapse gönderilen Jeremy hakkında aylarca süren soruşturma sırasında çok daha fazla kurban olduğu ortaya çıktı. Bölge Savcılığı, iddianamenin 1996 yılından itibaren 23 yıla yayılan suçları kapsadığını söyledi. 15 ve 17 yaşındaki kızlar da kurbanlar arasındaBunlar arasında 12 zorla tecavüz, 7 zorla oral ilişki, 6 cinsel darp ve 2 kez kurban uyurken ya da bilincini kaybederken cinsel ilişkiye girmek yer alıyor. Aktör 2004 yılında 15 yaşında bir kız çocuğuna cinsel saldırı ve 2008 yılında 17 yaşında bir kıza tecavüzle de suçlanıyor.Bölge Savcılığı, iddia edilen suçların Los Angeles bölgesindeki gece kulüpleri ve barlarda, bir fotoğraf çekimi sırasında ve Jeremy'nin evinde işlendiğini aktardı. Polis davayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.Kefalet ücreti 6.6 milyon dolarGeçen yıl tutuklandıktan sonra kefalet ücreti 6.6 milyon dolar olarak belirlenen porno yıldızı, o zamandan beri hapiste mahkeme işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Sonraki önduruşma ekim ortasında yapılacak, ancak ilk duruşma tarihi henüz belirlenmedi.Porno sanayinin en üretken aktörlerden biri olan Jeremy, 1970'lerde başlayan onlarca yıllık kariyeri boyunca elde ettiği büyük başarıyı realite şovları, filmler ve müzik videolarında boy göstererek pekiştirdi. Weinstein'ı yakalayan ekip sayesindeGeçen yıl tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood'un büyük yapımcısı Harvey Weinstein'ı yakalayan LA görev gücü tarafından hakkındaki suçlamalar ortaya çıkarılan aktör, ek suçlamalarla da karşı karşıya.

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abd, los angeles, tecavüz, cinsel saldırı, iddianame, porno, aktör, harvey weinstein