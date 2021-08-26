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https://tr.sputniknews.com/20210826/bayern-munih-bir-duzine-golle-turladi-1048340539.html
Bayern Münih bir düzine golle turladı
Bayern Münih bir düzine golle turladı
Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T00:06+0300
2021-08-26T00:06+0300
2021-08-26T00:06+0300
yaşam
almanya
bayern münih
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Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu.Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.
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almanya, bayern münih
Bayern Münih bir düzine golle turladı
Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi.
Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu.
Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.
Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.