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https://tr.sputniknews.com/20210826/besiktasin-sampiyonlar-ligindeki-rakipleri-belli-oldu-1048366761.html
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri Almanya'dan Borussia Dortmund, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Sporting Lizbon oldu... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T20:11+0300
2021-08-26T20:22+0300
yaşam
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
kura çekimi
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Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.A GRUBU: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club BruggeB GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, MilanC GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, BeşiktaşD GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, SheriffE GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo KievF GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young BoysDevler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, kura çekimi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

20:11 26.08.2021 (güncellendi: 20:22 26.08.2021)
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Beşiktaş
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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri Almanya'dan Borussia Dortmund, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Sporting Lizbon oldu. Beşiktaş C Grubu'nda mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.
A GRUBU: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge
B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan
C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş
D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff
E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev
F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys
Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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