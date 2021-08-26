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Dünya Bankası'ndan ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
Dünya Bankası'ndan ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
Dünya Bankası'nın, ilaç sektöründe büyük bir krizin yaşandığı Lübnan'a sağlık alanında kullanılmak üzere 25 milyon dolar tahsis edeceği bildirildi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T04:32+0300
2021-08-26T04:32+0300
dünya
lübnan
dünya bankası
ekonomik kriz
ilaç
destek
hamed hasan
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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, Hizbullah ile Emel Hareketi'nin başkent Beyrut'ta düzenlediği ve pek çok bölgeden belediye başkanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.Hasan, "Dünya Bankası ile uluslararası kurumların güvenini kazandık. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların satın alınması ve herkesin bu ilaçlara ulaşabilmesi için 25 milyon dolar tahsis edilecek" dedi.Sağlık Bakanı, söz konusu meblağın 3 devlet hastanesinin teçhizatını kapsadığını da söyledi.Bakan Hasan, ihtiyaç duydukları ilaçları sübvansiyonlu olarak alabilmeleri için vatandaşlara 6 milyon 'ilaç kartı' sunmak üzere bir ilaç şirketiyle anlaşma yaptıklarını dile getirdi.Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, 23 Ağustos'ta ülkenin orta kesimi ile güneyindeki depolarda saklanan tonlarca ilaca el konulduğunu duyurmuştu.Lübnan'da 2019 sonlarından bu yana yaşanan ekonomik kriz ve döviz likidite sorunu nedeniyle uzun süredir akaryakıt ve ilaç gibi temel maddelerin ithalatında sıkıntı yaşanıyor.
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lübnan, dünya bankası, ekonomik kriz, ilaç, destek, hamed hasan

Dünya Bankası'ndan ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek

04:32 26.08.2021
© İHA / NİSRİNE BORGHOLLübnan’da eczacılar grevde
Lübnan’da eczacılar grevde - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© İHA / NİSRİNE BORGHOL
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Dünya Bankası'nın, ilaç sektöründe büyük bir krizin yaşandığı Lübnan'a sağlık alanında kullanılmak üzere 25 milyon dolar tahsis edeceği bildirildi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, Hizbullah ile Emel Hareketi'nin başkent Beyrut'ta düzenlediği ve pek çok bölgeden belediye başkanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.
Hasan, "Dünya Bankası ile uluslararası kurumların güvenini kazandık. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların satın alınması ve herkesin bu ilaçlara ulaşabilmesi için 25 milyon dolar tahsis edilecek" dedi.
Sağlık Bakanı, söz konusu meblağın 3 devlet hastanesinin teçhizatını kapsadığını da söyledi.
Bakan Hasan, ihtiyaç duydukları ilaçları sübvansiyonlu olarak alabilmeleri için vatandaşlara 6 milyon 'ilaç kartı' sunmak üzere bir ilaç şirketiyle anlaşma yaptıklarını dile getirdi.
Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, 23 Ağustos'ta ülkenin orta kesimi ile güneyindeki depolarda saklanan tonlarca ilaca el konulduğunu duyurmuştu.
Lübnan'da 2019 sonlarından bu yana yaşanan ekonomik kriz ve döviz likidite sorunu nedeniyle uzun süredir akaryakıt ve ilaç gibi temel maddelerin ithalatında sıkıntı yaşanıyor.
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