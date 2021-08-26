https://tr.sputniknews.com/20210826/misir-ile-gazze-arasindaki-refah-sinir-kapisi-cift-yonlu-aciliyor-1048343568.html

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılıyor

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün tek yönlü pazar günü ise çift yönlü açılacağını duyurdu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T03:11+0300

2021-08-26T03:11+0300

2021-08-26T03:11+0300

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mısır

gazze

refah sınır kapısı

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı pazar gününden itibaren çift yönlü açık olacak.Buzum, sınır kapısının 26 Ağustos Perşembe Mısır'da kalanların Gazze'ye girişi için tek yönlü açılacağını aktardı.Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez gerekçesiz bir şekilde çift yönlü olarak 22 Ağustos Pazartesi günü kapatılmıştı.

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refah sınır kapısı

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mısır, gazze, refah sınır kapısı