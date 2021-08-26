https://tr.sputniknews.com/20210826/misir-ile-rusya-arasinda-askeri-isbirligi-protokolu-imzalandi-1048343818.html

Mısır ile Rusya arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı

Mısır ile Rusya arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile askeri işbirliği protokolü imzaladığı bildirildi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T04:03+0300

2021-08-26T04:03+0300

2021-08-26T04:03+0300

savunma

rusya

mısır

sergey şoygu

protokol

askeri işbirliği

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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Zeki'nin Ortak Askeri Komisyonu'nun 7'nci toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova’da Şoygu ile bir araya geldiğini belirtti.Ortak öneme sahip meselelerin değerlendirildiği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin tecrübe alışverişinde bulunması hususunun ele alındığı görüşmede askeri işbirliği protokolü imzalandığı ifade edildi.Açıklamada Zeki'nin Rus mevkidaşına iki ülke arasındaki ortaklık ve işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik arzusunu dile getirdiği belirtildi.Şoygu'nun ise ülkesinin Mısır ile mevcut işbirliğini geliştirme arzusunda olduğu ve Mısır'ın Ortadoğu'da önemli bir stratejik ortak konumunda bulunduğunu söylediği kaydedildi.Mısır Savunma Bakanı, 3 günlük Moskova ziyareti kapsamında resmi temaslarını tamamlayarak bugün ülkesine döndü.

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rusya, mısır, sergey şoygu, protokol, askeri işbirliği