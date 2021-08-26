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Mısır ile Rusya arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı
Mısır ile Rusya arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile askeri işbirliği protokolü imzaladığı bildirildi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T04:03+0300
2021-08-26T04:03+0300
savunma
rusya
mısır
sergey şoygu
protokol
askeri işbirliği
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Zeki'nin Ortak Askeri Komisyonu'nun 7'nci toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova’da Şoygu ile bir araya geldiğini belirtti.Ortak öneme sahip meselelerin değerlendirildiği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin tecrübe alışverişinde bulunması hususunun ele alındığı görüşmede askeri işbirliği protokolü imzalandığı ifade edildi.Açıklamada Zeki'nin Rus mevkidaşına iki ülke arasındaki ortaklık ve işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik arzusunu dile getirdiği belirtildi.Şoygu'nun ise ülkesinin Mısır ile mevcut işbirliğini geliştirme arzusunda olduğu ve Mısır'ın Ortadoğu'da önemli bir stratejik ortak konumunda bulunduğunu söylediği kaydedildi.Mısır Savunma Bakanı, 3 günlük Moskova ziyareti kapsamında resmi temaslarını tamamlayarak bugün ülkesine döndü.
rusya
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rusya, mısır, sergey şoygu, protokol, askeri işbirliği

Mısır ile Rusya arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı

04:03 26.08.2021
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Devlet Başkanı Putin'in Mısır ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mısır ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Sergey Guneyev
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile askeri işbirliği protokolü imzaladığı bildirildi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Zeki'nin Ortak Askeri Komisyonu'nun 7'nci toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova’da Şoygu ile bir araya geldiğini belirtti.
Ortak öneme sahip meselelerin değerlendirildiği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin tecrübe alışverişinde bulunması hususunun ele alındığı görüşmede askeri işbirliği protokolü imzalandığı ifade edildi.
Açıklamada Zeki'nin Rus mevkidaşına iki ülke arasındaki ortaklık ve işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik arzusunu dile getirdiği belirtildi.
Şoygu'nun ise ülkesinin Mısır ile mevcut işbirliğini geliştirme arzusunda olduğu ve Mısır'ın Ortadoğu'da önemli bir stratejik ortak konumunda bulunduğunu söylediği kaydedildi.
Mısır Savunma Bakanı, 3 günlük Moskova ziyareti kapsamında resmi temaslarını tamamlayarak bugün ülkesine döndü.
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