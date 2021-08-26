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https://tr.sputniknews.com/20210826/multeci-cocuklarin-simgesi-kukla-kucuk-amala-yunanistanda-engel-1048354885.html
Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'a Yunanistan'da engel
Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'a Yunanistan'da engel
Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3.5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal"a Yunanistan’da engel... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:34+0300
2021-08-26T14:09+0300
yaşam
suriye
ingiltere
yunanistan
gaziantep
mülteci
seyahat
engel
kukla
küçük amal
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İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan 'Yürüyüş - The Walk' projesi kapsamında, Türkiye’deki etkinliklerin tamamlamasının ardından yolculuğunun Yunanistan ayağına 10 Ağustos'ta Sakız Adası'nda başlayan Amal, 'bölge halkının değerlerine uymadığı' gerekçesiyle çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu turistik Meteora bölgesine kabul edilmedi.Meteora Metropoliti Theoklitos, basına gönderdiği açıklamada, "The Walk projesini, bölgenin dini yapısına ve geleneklerine uygun olmadığı için kutsal Meteora bölgesindeki etkinliklere onay ve izin vermiyoruz" ifadesini kullandı.Meteora Belediye Başkanı Thodori Aleku de kilise ve manastırların bulunduğu Meteora bölgesinin 'dini özelliği' bulunduğunu belirterek, "Bu kuklanın gelmesine karşıyız" açıklamasını yaptı.Lithopolis Meteora Derneğince yapılan açıklamada ise söz konusu etkinliğin "Yerli ve yabancı merkezlerin barış ve dayanışma görüntüsü altında bölgenin medeni ve kültürel yapısını bozma amaçlı sinsi bir plan" olduğu ileri sürüldü.İtirazlar üzerine Yunanistan programı kapsamındaki güzergahta değişiklik yaparak Meteora bölgesindeki etkinlikler iptal edildi.'Göçmenlerin her yerde iyi karşılanmadığını biliyoruz''The Walk' projesi yetkilileri ise basına yaptığı açıklamada, "Belirli bir kesim festivalimizin kahramanı 9 yaşındaki Amal'ı kabul etmek istemiyorsa buna saygı duyarız. Göçmenlerin her yerde iyi karşılanmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.Suriyeli sığınmacı çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla tasarlanan 3.5 metre uzunluğundaki kukla Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, 27 Temmuz'da Gaziantep'ten başladı.Sığınmacı konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok ressam, kurum ve kuruluşun desteklediği proje kapsamında tasarlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.Amal, 8 ülke ve 65 şehri gezdikten sonra 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile sığınmacı çocukların, aileleriyle veya aileleri olmadan Avrupa’ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.
https://tr.sputniknews.com/20210727/siginmaci-cocuklarin-simgesi-kukla-kucuk-amalin-ingiltereye-yolculugu-gaziantepten-basladi-1045072280.html
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suriye, ingiltere, yunanistan, gaziantep, mülteci, seyahat, engel, kukla, küçük amal

Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'a Yunanistan'da engel

13:34 26.08.2021 (güncellendi: 14:09 26.08.2021)
© Walk With AmalSuriyeli bir kız çocuğunu simgeleyen 'Emel' isimli kukla
Suriyeli bir kız çocuğunu simgeleyen 'Emel' isimli kukla - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Walk With Amal
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Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3.5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal"a Yunanistan’da engel çıktı.
İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan 'Yürüyüş - The Walk' projesi kapsamında, Türkiye’deki etkinliklerin tamamlamasının ardından yolculuğunun Yunanistan ayağına 10 Ağustos'ta Sakız Adası'nda başlayan Amal, 'bölge halkının değerlerine uymadığı' gerekçesiyle çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu turistik Meteora bölgesine kabul edilmedi.
Meteora Metropoliti Theoklitos, basına gönderdiği açıklamada, "The Walk projesini, bölgenin dini yapısına ve geleneklerine uygun olmadığı için kutsal Meteora bölgesindeki etkinliklere onay ve izin vermiyoruz" ifadesini kullandı.
Meteora Belediye Başkanı Thodori Aleku de kilise ve manastırların bulunduğu Meteora bölgesinin 'dini özelliği' bulunduğunu belirterek, "Bu kuklanın gelmesine karşıyız" açıklamasını yaptı.
Lithopolis Meteora Derneğince yapılan açıklamada ise söz konusu etkinliğin "Yerli ve yabancı merkezlerin barış ve dayanışma görüntüsü altında bölgenin medeni ve kültürel yapısını bozma amaçlı sinsi bir plan" olduğu ileri sürüldü.
İtirazlar üzerine Yunanistan programı kapsamındaki güzergahta değişiklik yaparak Meteora bölgesindeki etkinlikler iptal edildi.
Suriyeli sığınmacı çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3.5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, Gaziantep'ten başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
YAŞAM
Sığınmacı çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı
27 Temmuz, 23:10

'Göçmenlerin her yerde iyi karşılanmadığını biliyoruz'

'The Walk' projesi yetkilileri ise basına yaptığı açıklamada, "Belirli bir kesim festivalimizin kahramanı 9 yaşındaki Amal'ı kabul etmek istemiyorsa buna saygı duyarız. Göçmenlerin her yerde iyi karşılanmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Suriyeli sığınmacı çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla tasarlanan 3.5 metre uzunluğundaki kukla Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, 27 Temmuz'da Gaziantep'ten başladı.
Sığınmacı konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok ressam, kurum ve kuruluşun desteklediği proje kapsamında tasarlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.
Amal, 8 ülke ve 65 şehri gezdikten sonra 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile sığınmacı çocukların, aileleriyle veya aileleri olmadan Avrupa’ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.
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