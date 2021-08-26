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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8.3820 liradan, euro 9.8860 liradan güne başladı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T09:28+0300
2021-08-26T09:28+0300
2021-08-26T09:40+0300
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Serbest piyasada 8.3800 liradan alınan dolar, 8.3820 liradan satılıyor. 9.8840 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 9.8860 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8.3890 lira, euro'nun satış fiyatı ise 9.8620 lira olmuştu.
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istanbul, euro, dolar, piyasa, serbest
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 09:28 26.08.2021 (güncellendi: 09:40 26.08.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8.3820 liradan, euro 9.8860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8.3800 liradan
alınan
dolar, 8.3820 liradan satılıyor. 9.8840 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 9.8860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8.3890 lira, euro'nun satış fiyatı ise 9.8620 lira olmuştu.