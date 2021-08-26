https://tr.sputniknews.com/20210826/talim-ve-terbiyenin-yeni-baskani-cihad-demirli-oldu-1048349890.html

Talim ve Terbiye’nin yeni Başkanı Cihad Demirli oldu

Talim ve Terbiye’nin yeni Başkanı Cihad Demirli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T11:27+0300

2021-08-26T11:27+0300

2021-08-26T11:27+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

milli eğitim bakanlığı

resmi gazete

atama

cihad demirli

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Resmi Gazete’de dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nda yeni atamalar gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı, resmi gazete, atama, cihad demirli