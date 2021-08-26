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Talim ve Terbiye’nin yeni Başkanı Cihad Demirli oldu
Talim ve Terbiye’nin yeni Başkanı Cihad Demirli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T11:27+0300
2021-08-26T11:27+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
milli eğitim bakanlığı
resmi gazete
atama
cihad demirli
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Resmi Gazete’de dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nda yeni atamalar gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı, resmi gazete, atama, cihad demirli

Talim ve Terbiye’nin yeni Başkanı Cihad Demirli oldu

11:27 26.08.2021
© AACihad Demirli
Cihad Demirli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.
Resmi Gazete’de dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nda yeni atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı.
Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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