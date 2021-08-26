https://tr.sputniknews.com/20210826/yemegini-ocakta-unutup-uyuyakaldi-komsularin-dikkati-sayesinde-kurtuldu-1048344730.html

Yemeğini ocakta unutup uyuyakaldı: Komşuların dikkati sayesinde kurtuldu

Yemeğini ocakta unutup uyuyakaldı: Komşuların dikkati sayesinde kurtuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde ocakta yemeği unutması sonrası uyuyakalan vatandaşın evinden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T06:38+0300

2021-08-26T06:38+0300

2021-08-26T06:38+0300

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Olay, Çamurlu Mahallesi Hacı Ömer Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslam C. isimli adamın uyuyakalması üzerine ocağın üstüne koyduğu yemeğin yanmaya başlamasıyla evden dumanlar yükseldi. Adamın evde olduğunu düşünen komşular, evden dumanların çıkması üzerine durumu itfaiye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiyenin gelmesi sonrası eve giren ekipler uyuya kalan İslam C. isimli vatandaşı kaldırdı. Ev içerisinden gelen dumanların ocaktan geldiğini gören ekipler duruma müdahale ederek, ev sahibini dışarı çıkardı. Zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri vatandaşa ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Ocağı kapatan ekipler evi yanmaktan kurtardı.

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