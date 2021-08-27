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Boğaz'a giren konteyner gemisi arızalandı
Boğaz'a giren konteyner gemisi arızalandı
İstanbul Boğazı'na girerken arızalanan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T08:39+0300
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türkiye
istanbul
gemi
gemi arızası
boğaz
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Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi. Gemi yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
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istanbul, gemi, gemi arızası, boğaz

Boğaz'a giren konteyner gemisi arızalandı

08:39 27.08.2021
© KEGMBoğaz'a giren konteyner gemisi arızalandı
Boğaz'a giren konteyner gemisi arızalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© KEGM
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İstanbul Boğazı'na girerken arızalanan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.
Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi.
Gemi yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
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