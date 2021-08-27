Boğaz'a giren konteyner gemisi arızalandı

Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi. Gemi yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
İstanbul Boğazı'na girerken arızalanan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.
Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi.
Gemi yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki 2500 MT demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, VTS ve kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 Römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi. pic.twitter.com/o9FgKHwyaL