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https://tr.sputniknews.com/20210827/eski-sevgilisinin-erkek-arkadasini-oldurdu-1048380061.html
Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü
Adana’da 23 yaşındaki Mahsum A., eski sevgilisiyle arkadaş olan 24 yaşındaki Fevzi Atmaca'yı tabancayla vurarak öldürdü. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T11:36+0300
2021-08-27T11:36+0300
türkiye
adana
polis
zanlı
sevgili
tabanca
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Adana'da, 28 Temmuz'da yaşanan olayda, iddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu 24 yaşındaki Fevzi Atmaca ve 21 yaşındaki Halil Doğru vuruldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların 23 yaşındaki Mahsum A. ile Ekrem T. olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin'de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin'deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi.Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.’nın cinayeti işlediğini kabul ederek, “Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim, öldürdüm” dediği öne sürüldü.Zanlı, olayda kullandığı tabancayı bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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adana, polis, zanlı, sevgili, tabanca

Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü

11:36 27.08.2021
© İHATabanca, olay yeri, Adana
Tabanca, olay yeri, Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© İHA
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Adana’da 23 yaşındaki Mahsum A., eski sevgilisiyle arkadaş olan 24 yaşındaki Fevzi Atmaca'yı tabancayla vurarak öldürdü.
Adana'da, 28 Temmuz'da yaşanan olayda, iddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu 24 yaşındaki Fevzi Atmaca ve 21 yaşındaki Halil Doğru vuruldu.
Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların 23 yaşındaki Mahsum A. ile Ekrem T. olduğunu tespit etti.
Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin'de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin'deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.’nın cinayeti işlediğini kabul ederek, “Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim, öldürdüm” dediği öne sürüldü.
Zanlı, olayda kullandığı tabancayı bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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