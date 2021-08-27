https://tr.sputniknews.com/20210827/fenerbahceden-ayrilan-gurkan-baskan-portekiz-ekibi-famalicao-ile-anlastim-1048379607.html

Fenerbahçe'den ayrılan Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

Fenerbahçe'den ayrılan Gürkan Başkan: Portekiz ekibi Famalicao ile anlaştım

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 19 yaşındaki futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz 1. Lig ekibi Famalicao'ya transfer oldu. Başkan, "Portekiz'e gidiyorum. Elime gelen... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T11:24+0300

2021-08-27T11:24+0300

2021-08-27T11:24+0300

türkiye

spor

ispanya

portekiz

fenerbahçe

futbol

famalicao

gürkan başkan

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Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonuyla Famalicao'ya transfer olmasına izin verdiği genç futbolcu Gürkan Başkan, transfer süreci ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.Başkan, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde tarif edilemez duygular yaşadığını söyledi. Fenerbahçe sayesinde milli formayı terletme şansı buluğunu ifade eden Başkan, şunları söyledi:'Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum'Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen genç stoper, "Bu yıl Portekiz'e gidiyorum. Elime gelen fırsatı güzel bir şekilde değerlendirip, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. 14 yaşından itibaren bütün yaş gruplarında Türk Milli Takımı formasını giydim. Oynadığım yaş gruplarında kaptanlık yaptım. Hedefim Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek. Bu hedef doğrultusunda çok sıkı çalışıp, en iyi yerlere gelmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.‘Sezon bitiminde famalıcao'dan teklif geldi’19 yaşındaki futbolcu, sezon bitiminde Portekiz 1. Lig ekiplerinden Famalicao'dan transfer teklifi geldiğini dile getirirken, "Görüşmelerde Famalicao ile Fenerbahçe, anlaşmaya vardı. Daha sonra ben de her konuda Portekiz ekibiyle anlaştım. Bana bu süreçte kolaylık sağlayan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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spor, ispanya, portekiz, fenerbahçe, futbol, famalicao, gürkan başkan