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İran: Bölge ülkeleri Afganistan'da kapsayıcı ve katılımcı bir hükümet kurulmasına yardımcı olmalı
İran: Bölge ülkeleri Afganistan'da kapsayıcı ve katılımcı bir hükümet kurulmasına yardımcı olmalı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölge ülkelerinin Afganistan'da tüm grupların uzlaşmasıyla kapsayıcı ve katılımcı bir hükümetin kurulmasına yardımcı olması... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-27T00:29+0300
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iran
ibrahim reisi
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.Görüşmede Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkileri "uzun soluklu, dini ve insan merkezli" olarak niteleyen Reisi, "İkili ilişkilerin güçlendirilmesi, İran ve Pakistan arasındaki bölgesel ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin önünü açabilir." dedi.İran ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yeterince güçlü olmadığına dikkati çeken Reisi, "Doğru planlama ile iki halkın çıkarları adına bu ilişkilerin seviyesini yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.Reisi, ABD ve yabancı güçlerin bölgedeki varlığının istikrarsızlığa yol açtığını ve Afganistan'da dış müdahale olmadan bölgesel bir çözüm istediklerini dile getirdi.İran ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin, Afganistan'da güvenlik ve barışı sağlamak ve bu ülkedeki tüm grupların etkileşimini kolaylaştırabilmek için iş birliği yapması gerektiğini söyleyen Reisi, "Bölge ülkeleri Afganistan'daki farklı grupların kapsayıcı ve katılımcı bir hükümet kurmasına yardımcı olmalıdır." diye konuştu.Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise ülkesinin İran'la ilişkileri ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda daha da güçlendirmek için kararlı olduğunu vurguladı.Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için Tahran ve İslamabad arasındaki iş birliği ve koordinasyona büyük önem verdiklerini aktaran Kureyşi, "Başta Afganistan olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesinde birbirimizle iş birliği yaparak olumlu ve faydalı iş birliklerine ulaşabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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iran, ibrahim reisi

İran: Bölge ülkeleri Afganistan'da kapsayıcı ve katılımcı bir hükümet kurulmasına yardımcı olmalı

00:29 27.08.2021
© AA / Fatemeh Bahramiİran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölge ülkelerinin Afganistan'da tüm grupların uzlaşmasıyla kapsayıcı ve katılımcı bir hükümetin kurulmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
Görüşmede Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkileri "uzun soluklu, dini ve insan merkezli" olarak niteleyen Reisi, "İkili ilişkilerin güçlendirilmesi, İran ve Pakistan arasındaki bölgesel ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin önünü açabilir." dedi.
İran ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yeterince güçlü olmadığına dikkati çeken Reisi, "Doğru planlama ile iki halkın çıkarları adına bu ilişkilerin seviyesini yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Reisi, ABD ve yabancı güçlerin bölgedeki varlığının istikrarsızlığa yol açtığını ve Afganistan'da dış müdahale olmadan bölgesel bir çözüm istediklerini dile getirdi.
İran ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin, Afganistan'da güvenlik ve barışı sağlamak ve bu ülkedeki tüm grupların etkileşimini kolaylaştırabilmek için iş birliği yapması gerektiğini söyleyen Reisi, "Bölge ülkeleri Afganistan'daki farklı grupların kapsayıcı ve katılımcı bir hükümet kurmasına yardımcı olmalıdır." diye konuştu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise ülkesinin İran'la ilişkileri ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda daha da güçlendirmek için kararlı olduğunu vurguladı.
Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için Tahran ve İslamabad arasındaki iş birliği ve koordinasyona büyük önem verdiklerini aktaran Kureyşi, "Başta Afganistan olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve güçlendirilmesinde birbirimizle iş birliği yaparak olumlu ve faydalı iş birliklerine ulaşabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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