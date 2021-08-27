Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kacak-hacamat-ve-suluk-tedavisi-yaptiran-kadin-fenalasti-2-kisi-gozaltina-alindi-1048375824.html
Kaçak 'hacamat ve sülük tedavisi' yaptıran kadın fenalaştı: 2 kişi gözaltına alındı
Kaçak 'hacamat ve sülük tedavisi' yaptıran kadın fenalaştı: 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul Aksaray'da hacamat yaptıran kadın evine döndükten sonra fenalaştı. Acile kaldırılan kadın tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T07:16+0300
2021-08-27T07:15+0300
yaşam
hastane
hacamat
sülük tedavisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048375759_0:0:1567:881_1920x0_80_0_0_806a01f64118e26fb0d43f6922e75c46.png
Esenler'de emlakçılık yapan E.B., bir süredir yaşadığı sağlık problemi için arkadaşının tavsiyesiyle hacamat ve sülük tedavisi yaptırmaya karar verdi. Arkadaşının aynı tedaviyi yaptırdığı Fatih Aksaray'da tabelası da bulunmayan apartman dairesine gitti. İddiaya göre burada, E.B.'nin özel bölgesine sülük işlemi uygulandı, ardından aynı bölgeye jiletle kesik atılarak hacamat işlemi yapıldı. Eve giderek duşa giren E.B., fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi gören kadın, daha sonra Şehremini Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye baskınE.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Şehremini Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde 6 katlı binada herhangi bir tabela göremedi. Polis, zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye baskın yaptı. Ekipler kaçak faaliyet gösteren adreste arama yaptı. Aramada çok sayıda ilaç, iğne, reçete, gazlı bez, hacamat için kullanılan bardaklar olduğu belirlendi. Ayrıca buzdolabının içinde tedavide kullanılan sülükler ile zeytin gibi gıdaların yanı sıra çok sayıda ilaca rastlanıldı. Hacamat tedavisinde kullanılan materyaller polis merkezine götürüldü. Evde bulunan 2 kişi de ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, hacamat işleminin yapıldığı yer Fatih Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan E.B. "Özel bir rahatsızlık sebebiyle, tavsiye üzerine Aksaray'da bir sağlık kuruluşu adı altında bir yere gittim. Zilinde sağlıkçı yazıyordu şüphe ettim. Orada çöp, kanlar, sülükler ve hacamatı yapanların elleriyle hastadan almaları dikkatimi çekti. Yine de deneme amaçlı yaptırdım. Herhangi bir belge göremedim. Yaptırdığım gibi baş dönmesi oldu. Özel bölgeme jilet attı" dedi. 'Anne ben ölüyorum' dedimE.B. "Özel bir hacamat tedavisi ve sülük tedavisi diyerek özel bölgeme yaptırmak istedim. Canım yandığını hissettim bir de jilet attı. Kanamam çok oldu, eve gidince fark ettim. Sülük yapışmayınca jilet atıyormuş kana gelsin diye. Ben yadırgadım ama artık yapılmıştı. Ayağa kalkınca bir başım döndü. Tansiyonum düştü, özel bir araçla evime gidiyordum, ayakta duramayacağımı anladım. Eve gidince banyoya girdim. Banyoda yarım kilo kan aktı. Bunun normal olmadığını anladım ve bayıldım. 'Anne ben ölüyorum' dedim, sonrasında hiç bir şey hatırlamıyorum. Ambulans beni götürdü, gözümü hastanede açtım" diye konuştu. 'Doktor bana çok kızdı'E.B. , "Doktor bana çok kızdı 'Böyle bir şey imkansız neden yapılıyor? Özel bölgeye zaten sülük tedavisi yapılmaz. 24 saat kanınız durmaz bunun için müşahedede kalmanız gerekiyor' dedi. Kan takviyesi yapılmasına gerek yok dendi ama biraz daha hastaneye geç kalsaydım, bence kan takviyesi gerekirdi. Çünkü gerçekten ölümün ucundan döndüm. Ben ilk defa yaptırdım ve de son olmuş oldu. Bana burayı tavsiye eden arkadaşım ikinciye gittiğinde o da aynı şikayetleri yaşadı ama o şikayetçi olmadı. Ölümden döndüm" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210523/basur-icin-yapilan-hacamat-kazaya-yol-acti-cay-bardagi-ameliyatla-cikarildi-1044568685.html
https://tr.sputniknews.com/20210514/hacamat-yaptirmak-icin-gelen-kadinlari-tacizden-tutuklandi-1044504904.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048375759_0:0:1175:881_1920x0_80_0_0_24f68c6fb292d9d1b3b10d301569b90f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hastane, hacamat, sülük tedavisi

Kaçak 'hacamat ve sülük tedavisi' yaptıran kadın fenalaştı: 2 kişi gözaltına alındı

07:16 27.08.2021
© DHAKaçak hacamat ve sülük tedavisi
Kaçak hacamat ve sülük tedavisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Aksaray'da hacamat yaptıran kadın evine döndükten sonra fenalaştı. Acile kaldırılan kadın tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis zilinin üzerinde sağlıkçı yazan daireye baskın yaptı, 2 kişi gözaltına alındı.
Esenler'de emlakçılık yapan E.B., bir süredir yaşadığı sağlık problemi için arkadaşının tavsiyesiyle hacamat ve sülük tedavisi yaptırmaya karar verdi. Arkadaşının aynı tedaviyi yaptırdığı Fatih Aksaray'da tabelası da bulunmayan apartman dairesine gitti.
İddiaya göre burada, E.B.'nin özel bölgesine sülük işlemi uygulandı, ardından aynı bölgeye jiletle kesik atılarak hacamat işlemi yapıldı. Eve giderek duşa giren E.B., fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi gören kadın, daha sonra Şehremini Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye baskın

E.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Şehremini Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde 6 katlı binada herhangi bir tabela göremedi. Polis, zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye baskın yaptı. Ekipler kaçak faaliyet gösteren adreste arama yaptı. Aramada çok sayıda ilaç, iğne, reçete, gazlı bez, hacamat için kullanılan bardaklar olduğu belirlendi. Ayrıca buzdolabının içinde tedavide kullanılan sülükler ile zeytin gibi gıdaların yanı sıra çok sayıda ilaca rastlanıldı. Hacamat tedavisinde kullanılan materyaller polis merkezine götürüldü. Evde bulunan 2 kişi de ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, hacamat işleminin yapıldığı yer Fatih Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Hacamat kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2021
YAŞAM
Basur için yapılan hacamat kazaya yol açtı: Çay bardağı ameliyatla çıkarıldı
23 Mayıs, 19:19
Yaşadıklarını anlatan E.B. "Özel bir rahatsızlık sebebiyle, tavsiye üzerine Aksaray'da bir sağlık kuruluşu adı altında bir yere gittim. Zilinde sağlıkçı yazıyordu şüphe ettim. Orada çöp, kanlar, sülükler ve hacamatı yapanların elleriyle hastadan almaları dikkatimi çekti. Yine de deneme amaçlı yaptırdım. Herhangi bir belge göremedim. Yaptırdığım gibi baş dönmesi oldu. Özel bölgeme jilet attı" dedi.

'Anne ben ölüyorum' dedim

E.B. "Özel bir hacamat tedavisi ve sülük tedavisi diyerek özel bölgeme yaptırmak istedim. Canım yandığını hissettim bir de jilet attı. Kanamam çok oldu, eve gidince fark ettim. Sülük yapışmayınca jilet atıyormuş kana gelsin diye. Ben yadırgadım ama artık yapılmıştı. Ayağa kalkınca bir başım döndü. Tansiyonum düştü, özel bir araçla evime gidiyordum, ayakta duramayacağımı anladım. Eve gidince banyoya girdim. Banyoda yarım kilo kan aktı. Bunun normal olmadığını anladım ve bayıldım. 'Anne ben ölüyorum' dedim, sonrasında hiç bir şey hatırlamıyorum. Ambulans beni götürdü, gözümü hastanede açtım" diye konuştu.
Hacamat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2021
DÜNYA
Hacamat yaptırmak için gelen kadınları tacizden tutuklandı
14 Mayıs, 18:39

'Doktor bana çok kızdı'

E.B. , "Doktor bana çok kızdı 'Böyle bir şey imkansız neden yapılıyor? Özel bölgeye zaten sülük tedavisi yapılmaz. 24 saat kanınız durmaz bunun için müşahedede kalmanız gerekiyor' dedi. Kan takviyesi yapılmasına gerek yok dendi ama biraz daha hastaneye geç kalsaydım, bence kan takviyesi gerekirdi. Çünkü gerçekten ölümün ucundan döndüm. Ben ilk defa yaptırdım ve de son olmuş oldu. Bana burayı tavsiye eden arkadaşım ikinciye gittiğinde o da aynı şikayetleri yaşadı ama o şikayetçi olmadı. Ölümden döndüm" ifadesini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:16Kaçak 'hacamat ve sülük tedavisi' yaptıran kadın fenalaştı: 2 kişi gözaltına alındı
06:53Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü
06:45Afet bölgelerindeki borçluların ödeme süreleri uzatıldı
06:40Paralimpik milli okçu Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi
06:34Yeni Kaledonya üçüncü kez Fransa’dan bağımsızlığını oylayacak
06:27Devrilen otomobil yandı: 17 yaşındaki çocuk öldü
06:21BMGK Başkanı Bozkır: Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var
05:36Rusya'da muharebe dalgıçları için özel paraşüt geliştirildi
05:17Çin'den DSÖ'ye ABD'deki bazı laboratuvarların faaliyetini inceleme talebi
04:49ABD istihbaratı, Kovid-19 raporunun gizliliği kaldırılan versiyonunu hazırlıyor
04:29Tunceli'de yangın çıktı, valilik yasak kararı aldı
03:40Rusya, benzeri bulunmayan 'Don-2N' füze savunma radar sistemini modernize etti
03:15Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü
03:00Jose Mourinho: Trabzonspor daha iyi yerlerde olmalı
02:49Yalova'da çöplük alanda yangın
02:42Sarıyer’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
02:35Cezayir, Avrupa'ya doğal gaz ihracatında Fas'tan geçen boru hattını devre dışı bırakacak
02:18ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6.6 büyüdü
02:08BM Genel Sekreteri Guterres: Etiyopya'da gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor
01:55Rusya'dan Booking.com'a 1.3 milyar ruble para cezası