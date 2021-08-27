https://tr.sputniknews.com/20210827/tuncelide-yangin-cikti-valilik-yasak-karari-aldi-1048374095.html
Tunceli'de yangın çıktı, valilik yasak kararı aldı
Tunceli'de yangın çıktı, valilik yasak kararı aldı
Tunceli’de Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. Yangın sonrası Tunceli Valiliği, vatandaşların bölgeye girmesini... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T04:29+0300
2021-08-27T04:29+0300
2021-08-27T04:30+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
tunceli
yangın
tunceli valiliği
ovacık
hozat
yasak
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Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin de alanda hazır bekletildiği belirtildi.Vatandaşların bölgeye girmesi yasakTunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevli olmayan yurttaşların bölgeye girmemesi istenerek, "Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.
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tunceli, yangın, tunceli valiliği, ovacık, hozat, yasak
Tunceli'de yangın çıktı, valilik yasak kararı aldı
04:29 27.08.2021 (güncellendi: 04:30 27.08.2021)
Tunceli’de Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. Yangın sonrası Tunceli Valiliği, vatandaşların bölgeye girmesini yasakladı.
Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin de alanda hazır bekletildiği belirtildi.
Vatandaşların bölgeye girmesi yasak
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevli olmayan yurttaşların bölgeye girmemesi istenerek, "Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.