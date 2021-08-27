https://tr.sputniknews.com/20210827/tuncelide-yangin-cikti-valilik-yasak-karari-aldi-1048374095.html

Tunceli'de yangın çıktı, valilik yasak kararı aldı

Tunceli'de yangın çıktı, valilik yasak kararı aldı

Tunceli’de Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. Yangın sonrası Tunceli Valiliği, vatandaşların bölgeye girmesini... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T04:29+0300

2021-08-27T04:29+0300

2021-08-27T04:30+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

tunceli

yangın

tunceli valiliği

ovacık

hozat

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048374068_0:7:1200:682_1920x0_80_0_0_8b76252b1ac8852eab358b4992b5af30.jpg

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin de alanda hazır bekletildiği belirtildi.Vatandaşların bölgeye girmesi yasakTunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevli olmayan yurttaşların bölgeye girmemesi istenerek, "Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.

tunceli

ovacık

hozat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunceli, yangın, tunceli valiliği, ovacık, hozat, yasak