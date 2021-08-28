https://tr.sputniknews.com/20210828/ingiltere-tahliye-operasyonu-biter-bitmez-kabil-buyukelciliginin-twitter-hesabini-kapatti-1048401862.html

İngiltere, tahliye operasyonu biter bitmez Kabil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabını kapattı

İngiltere, tahliye operasyonu biter bitmez Kabil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabını kapattı

İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı, ülkenin Afganistan'daki tahliye operasyonlarının sona ermesinin ardından apar topar kapatıldı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T04:26+0300

2021-08-28T04:26+0300

2021-08-28T04:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

afganistan

büyükelçilik

hesap kapatma

twitter

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Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da ülkelerin yürüttüğü tahliye operasyonları sona yaklaşırken İngiltere, dün akşam tahliyeleri sona erdirdiğini duyurmuştu.Bunun üzerine İngilitere'nin Kabil Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabının apar topar kapatıldığı fark edildi. 2013 yılında açılan hesabın 109 binden fazla takipçisi bulunuyordu.Londra yönetimi, söz konusu karara ilişkin henüz bir gerekçe sunmadı.Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki diplomatik misyonda süren operasyonların 'güvenlik durumunun kötüye gitmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındığı' bilgisi paylaşıldı.Bazı yorumcular, sayfanın kapatılmasındaki gerekçenin, geçen 20 yıl boyunca İngiliz hükümetiyle işbirliği yapmış olabilecek Afganlar hakkındaki verileri 'hızlı bir şekilde temizlemek' olduğunu savundu.Bazıları ise bunun bir tür güvenlik tedbiri olduğunu ifade etti.

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ingiltere, afganistan, büyükelçilik, hesap kapatma, twitter