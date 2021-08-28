Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
İngiltere, tahliye operasyonu biter bitmez Kabil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabını kapattı
© REUTERS / LPhot Ben ShreadKabil Havaalanı'ndaki İngiliz askerleri
© REUTERS / LPhot Ben Shread
İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı, ülkenin Afganistan'daki tahliye operasyonlarının sona ermesinin ardından apar topar kapatıldı.
Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da ülkelerin yürüttüğü tahliye operasyonları sona yaklaşırken İngiltere, dün akşam tahliyeleri sona erdirdiğini duyurmuştu.
Bunun üzerine İngilitere'nin Kabil Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabının apar topar kapatıldığı fark edildi. 2013 yılında açılan hesabın 109 binden fazla takipçisi bulunuyordu.
It seems that the UK embassy in Afghanistan’s Twittter account @UKinAfghanistan has been deactivated. pic.twitter.com/L8tvVCPdCW— Alistair Coleman (@alistaircoleman) August 27, 2021
Londra yönetimi, söz konusu karara ilişkin henüz bir gerekçe sunmadı.
Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki diplomatik misyonda süren operasyonların 'güvenlik durumunun kötüye gitmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındığı' bilgisi paylaşıldı.
Bazı yorumcular, sayfanın kapatılmasındaki gerekçenin, geçen 20 yıl boyunca İngiliz hükümetiyle işbirliği yapmış olabilecek Afganlar hakkındaki verileri 'hızlı bir şekilde temizlemek' olduğunu savundu.
Is it possible they did so to quickly scrub data on anyone who might have worked with them and didn't manage to evac?— Lukasz 'Depends on Your Threat Model' Krol (@securislav) August 27, 2021
Bazıları ise bunun bir tür güvenlik tedbiri olduğunu ifade etti.
This is security measure— Ruwayda (@RuwaydaMustafah) August 27, 2021