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İzmir'de 'Ben de Varım' kampanyasında 21 milyon 816 bin lira toplandı
İzmir'de 'Ben de Varım' kampanyasında 21 milyon 816 bin lira toplandı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Ben de Varım' kampanyasına hayırseverlerin 21 milyon 816 bin lira nakdi yardımda bulunduğunu bildirdi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T01:06+0300
2021-08-28T01:06+0300
türkiye
izmir
orman yangını
ege
yardım
kampanya
doğal afet
'ben de varım' kampanyası
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Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla başlatılan kampanyaya katkı sunan İzmirlilere teşekkür etti.Paylaşımda afetzedeler için bağışlanan giysi, eşya, yiyecek ve içecek, temizlik ve hijyen malzemeleri ile büyükbaş, küçükbaş, fidan ve yem gibi ayni yardımların listesine de yer veren Vali Köşger, "Valiliğimiz koordinasyonunda hayırsever vatandaşlarımızdan toplamda 21 milyon 816 bin lira nakdi yardım toplanmıştır" ifadelerini kullandı.
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izmir, orman yangını, ege, yardım, kampanya, doğal afet, 'ben de varım' kampanyası

İzmir'de 'Ben de Varım' kampanyasında 21 milyon 816 bin lira toplandı

01:06 28.08.2021
© DHAİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© DHA
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Ben de Varım' kampanyasına hayırseverlerin 21 milyon 816 bin lira nakdi yardımda bulunduğunu bildirdi.
Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla başlatılan kampanyaya katkı sunan İzmirlilere teşekkür etti.
Paylaşımda afetzedeler için bağışlanan giysi, eşya, yiyecek ve içecek, temizlik ve hijyen malzemeleri ile büyükbaş, küçükbaş, fidan ve yem gibi ayni yardımların listesine de yer veren Vali Köşger, "Valiliğimiz koordinasyonunda hayırsever vatandaşlarımızdan toplamda 21 milyon 816 bin lira nakdi yardım toplanmıştır" ifadelerini kullandı.
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