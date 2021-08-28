https://tr.sputniknews.com/20210828/kabile-giden-gazeteci-ersoy-cok-sukur-turkiye-cumhuriyeti-devleti-gibi-bir-yerde-yasiyoruz-1048399800.html

Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz

Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T01:33+0300

2021-08-28T01:33+0300

2021-08-28T01:33+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

türkiye

taliban

kabil

mehmet akif ersoy

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Türkiye'den, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'a giden tek basın mensubu olan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, başkent Kabil'deki atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor. Çok çok önemli şeyler başarılmış diyorsunuz" ifadelerini kullandı.Ersoy, "Türkiye kamuoyu çok hassas, biz dedik ki Habertürk ekibi olarak buraya gireceğiz ve ne gördüysek onu anlatacağız. Sokakta kimi görsek, onunla röpotaj yapacağız; bu Talibancı da çıkabilir, Taliban karşıtı da çıkabilir, Amerikancı da çıkabilir, Türkiye'ye de kızgın olabilir, her şey olabilir. Ama biz sadece gazetecilik yapacağız dedik, gerçekten de bunu yaptık" dedi.

afganistan

kabil

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afganistan, türkiye, taliban, kabil, mehmet akif ersoy