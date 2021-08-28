Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz
© Fotoğraf : HabertürkHabertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy
© Fotoğraf : Habertürk
Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor" dedi.
Türkiye'den, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'a giden tek basın mensubu olan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, başkent Kabil'deki atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor. Çok çok önemli şeyler başarılmış diyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Ersoy, "Türkiye kamuoyu çok hassas, biz dedik ki Habertürk ekibi olarak buraya gireceğiz ve ne gördüysek onu anlatacağız. Sokakta kimi görsek, onunla röpotaj yapacağız; bu Talibancı da çıkabilir, Taliban karşıtı da çıkabilir, Amerikancı da çıkabilir, Türkiye'ye de kızgın olabilir, her şey olabilir. Ama biz sadece gazetecilik yapacağız dedik, gerçekten de bunu yaptık" dedi.
Mehmet Akif Ersoy: @HaberturkTV olarak sadece gazetecilik yapacağız dedik.— Murat Efe (@Murat_Efe_IE) August 27, 2021
Anlattığı gibi hatta ötesi eleştirenler olsa da, @ersoyakif1 dediğini yaptı👏
Yarın başka gazeteciler de gidecekmiş.
Cesaretle doğruyu yapan ‘bir kişi’, çok şey değiştirir🧿@ismailsaymaz @halktvcomtr pic.twitter.com/sLOrM59V9P