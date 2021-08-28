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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210828/kabile-giden-gazeteci-ersoy-cok-sukur-turkiye-cumhuriyeti-devleti-gibi-bir-yerde-yasiyoruz-1048399800.html
Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz
Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz
Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T01:33+0300
2021-08-28T01:33+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
türkiye
taliban
kabil
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Türkiye'den, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'a giden tek basın mensubu olan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, başkent Kabil'deki atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor. Çok çok önemli şeyler başarılmış diyorsunuz" ifadelerini kullandı.Ersoy, "Türkiye kamuoyu çok hassas, biz dedik ki Habertürk ekibi olarak buraya gireceğiz ve ne gördüysek onu anlatacağız. Sokakta kimi görsek, onunla röpotaj yapacağız; bu Talibancı da çıkabilir, Taliban karşıtı da çıkabilir, Amerikancı da çıkabilir, Türkiye'ye de kızgın olabilir, her şey olabilir. Ama biz sadece gazetecilik yapacağız dedik, gerçekten de bunu yaptık" dedi.
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afganistan, türkiye, taliban, kabil, mehmet akif ersoy

Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz

01:33 28.08.2021
© Fotoğraf : HabertürkHabertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Fotoğraf : Habertürk
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Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor" dedi.
Türkiye'den, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'a giden tek basın mensubu olan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, başkent Kabil'deki atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Afganistan gibi yerlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti insan yüz kere düşünüyor. Çok çok önemli şeyler başarılmış diyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Ersoy, "Türkiye kamuoyu çok hassas, biz dedik ki Habertürk ekibi olarak buraya gireceğiz ve ne gördüysek onu anlatacağız. Sokakta kimi görsek, onunla röpotaj yapacağız; bu Talibancı da çıkabilir, Taliban karşıtı da çıkabilir, Amerikancı da çıkabilir, Türkiye'ye de kızgın olabilir, her şey olabilir. Ama biz sadece gazetecilik yapacağız dedik, gerçekten de bunu yaptık" dedi.
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