https://tr.sputniknews.com/20210829/abdli-ogretmenden-lgbt-bayragina-biat-etme-cagrisi-1048425825.html

ABD’li öğretmenden LGBT bayrağına biat etme çağrısı

ABD’li öğretmenden LGBT bayrağına biat etme çağrısı

ABD’nin California Eyaleti’nde bir öğretmen, öğrencilere LGBT bayrağına bağlılık yeminini etme çağrısında bulundu. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T16:13+0300

2021-08-29T16:13+0300

2021-08-29T16:13+0300

dünya

lgbt

öğretmen

öğrenci

biat

konuşma

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Kristin Pitzen adlı öğretmen, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin üçüncü derste ABD bayrağına bağlılık yeminini etmek için ayağa kalktığını, ama sınıfta bayrağın bulunmadığını anlattı. Pitzen, ülke yönetiminin Kovid-19 salgını koşullarında sergilediği tavırdan dolayı utanç duyduğu için ABD bayrağını sınıftan kaldırdığını itiraf etti.Öğrencilerden biri, yemin sözlerini dile getirirken nereye bakmaları gerektiğini sordu. Öğretmen, “Çocuğa, sınıfta biat edebilecekleri bir bayrağın bulunduğunu söyledim. Çocuk döndü ve LGBT bayrağına işaret etti” ifadesini kullandı.Fox News, özel kurumların olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.İnternette viral hale gelen video, eleştiri yağmuruna neden oldu. Birçok kullanıcı, çocukların bu tür öğretmenlerin etkisi altında olmasından dolayı duydukları öfkeyi dile getiriyor.

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lgbt, öğretmen, öğrenci, biat, konuşma