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Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı: Havaalanında 8 saat beklediler
Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı: Havaalanında 8 saat beklediler
Sanatçı Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs’ta bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T13:53+0300
2021-08-29T13:53+0300
yaşam
türkiye
konser
kuzey kıbrıs
bülent ersoy
koronavirüs
pcr
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Sanatçı Bülent Ersoy, Kuzey Kıbrıs’ta vereceği konser öncesi, orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı.Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs’ta bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı.TV100'ün haberine göre, 8 saat bekletilen orkestra üyelerine yeniden test uygulandı. Ekip, negatif sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapamadı.Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı öğrenildi. Orkestra ekibinin testlerini ise otel yönetiminin ayarladığı iddia edildi.Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrasının yapılan test sonuçları negatif çıktı. Kıbrıs'a girmesine izin verilen ekip havalimanından yola çıktı ve konserin yapılacağı otele gitti.
kuzey kıbrıs
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türkiye, konser, kuzey kıbrıs, bülent ersoy, koronavirüs, pcr

Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı: Havaalanında 8 saat beklediler

13:53 29.08.2021
© Fotoğraf : TwitterBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sanatçı Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs’ta bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı.
Sanatçı Bülent Ersoy, Kuzey Kıbrıs’ta vereceği konser öncesi, orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs’ta bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı.
TV100'ün haberine göre, 8 saat bekletilen orkestra üyelerine yeniden test uygulandı. Ekip, negatif sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapamadı.
Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı öğrenildi. Orkestra ekibinin testlerini ise otel yönetiminin ayarladığı iddia edildi.
Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrasının yapılan test sonuçları negatif çıktı. Kıbrıs'a girmesine izin verilen ekip havalimanından yola çıktı ve konserin yapılacağı otele gitti.
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