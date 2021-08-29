https://tr.sputniknews.com/20210829/bulent-ersoyun-ekibinin-pcr-testi-sahte-cikti-havaalaninda-8-saat-beklediler-1048422091.html

Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı: Havaalanında 8 saat beklediler

Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı: Havaalanında 8 saat beklediler

Sanatçı Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs’ta bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T13:53+0300

2021-08-29T13:53+0300

2021-08-29T13:53+0300

yaşam

türkiye

konser

kuzey kıbrıs

bülent ersoy

koronavirüs

pcr

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Sanatçı Bülent Ersoy, Kuzey Kıbrıs’ta vereceği konser öncesi, orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı.Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs’ta bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı.TV100'ün haberine göre, 8 saat bekletilen orkestra üyelerine yeniden test uygulandı. Ekip, negatif sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapamadı.Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı öğrenildi. Orkestra ekibinin testlerini ise otel yönetiminin ayarladığı iddia edildi.Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrasının yapılan test sonuçları negatif çıktı. Kıbrıs'a girmesine izin verilen ekip havalimanından yola çıktı ve konserin yapılacağı otele gitti.

kuzey kıbrıs

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türkiye, konser, kuzey kıbrıs, bülent ersoy, koronavirüs, pcr